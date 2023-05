La ilusión de Boris Izaguirre con la nueva vida de Ana Obregón 

La salida de Ana Obregón en silla de ruedas con un bebé en brazos en un hospital de Miami y el posado de la actriz de 68 años junto a su hija legal y nieta biológica, Ana Sandra, provocó un intenso debate mediático sobre los vientres de alquiler que obligó a los partidos políticos a dejar claras sus posturas sobre la maternidad subrogada.

La presentadora de televisión, inmersa ahora en la promoción de las memorias escritas el por su hijo Aless Lequio antes de morir y que ella ha completado, vive en Miami hasta solucionar todos los trámites requeridos en España para el reconocimiento legal de su nieta, nacida de un vientre de alquiler.

Mientras se produce el regreso de Ana Obregón a España, los amigos de la actriz esperan ese día con un deseo casi unánime: conocer a la pequeña Ana Sandra. Es el caso de Boris Izaguirre, que en su estreno como dramaturgo en el Teatro de la Zarzuela ha dejado bien claro su sueño: "Me encantará conocerla si Ana tiene a bien presentárnosla. No tenemos que estar obligándole a ella a que haga nada más", comentaba el mediático escritor a Europa Press la noche del estreno.

Boris Izaguirre, que ha vuelto a referirse a su amiga Ana Obregón como una persona que está rompiendo muchos moldes "y es algo que hay que valorar", ha expresado también su opinión sobre la nueva etapa que se abre en la vida de la actriz de 68 años, llamando la atención sobre la cantidad de color que la acompaña desde el nacimiento de su hija/niega: "Hemos visto que ha cambiado el luto y está vestida en colores. Ha recuperado el color porque el color ha vuelto a su vida, eso es lo más importante de su hija Ana Sandra".

El nombre de Boris Izaguirre saltaba a la palestra en el nacimiento de la hija legal y nieta biológica de Ana Obregón después de que Sálvame insinuase que el escritor venezolano había coincido con su amiga en Miami porque conocía de antemano que Aless Lecquio había expresado su deseo de tener varios hijos. "Estuve en Miami pero no me he visto con ella. En lo que llegué saltó la noticia, Rubén me la comentó y yo le escribí desde mi móvil americano un WhatsApp donde le decía valiente", revelaba en el programa Plan de Tarde que presenta Toñi Moreno en TVE.