Jaume Anglada supera una operación de cadera, pero todavía le quedan más intervenciones para lograr recuperarse 

La recuperación de Jaume Anglada avanza, pero muy poco a poco. El músico, que fue arrollado en la noche del 8 de agosto de 2025 por un conductor que se dio a la fuga, permanece ingresado en la UCI del hospital de Son Espases de Mallorca con pronóstico grave. Pese a ello, no se teme por su vida.

Sin embargo, ha quedado muy malherido y ha necesitado pasar por quirófano. Como señaló Última Hora, el cantante fue intervenido en la cadera el miércoles 13 de agosto de 2025. A Anglada se le pusieron unas placas en la pelvis y además le fue colocada la cabeza del fémur. La operación fue un éxito.

Jaume Anglada, que permanece estable dentro de la gravedad, tiene que volver a ser intervenido más adelante para solucionar sus lesiones en la mandíbula y la muñeca. Para informar de todo ello se espera un parte médico el 15 de agosto.

Felipe VI, muy pendiente de su amigo

El estado de salud de Jaume Anglada tiene muy preocupados a sus familiares y amigos, que están muy pendientes de él. Entre ellos se encuentra Felipe VI, al que había visto días antes del accidente en la recepción en Marivent, y que mantiene comunicación constante con la familia del cantante para saber cómo se encuentra. El accidente le pilló al inicio de sus vacaciones privadas con la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía, un disgusto que le tiene muy preocupado.