La doble preocupación de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas en sus vacaciones privadas

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía a su llegada a un restaurante de Mallorca al que fueron a cenar.

La Familia Real ha establecido claramente que entre finales de julio y finales de agosto están las vacaciones oficiales, y luego llegan las privadas. Las primeras tienen lugar en Mallorca, y para ello se instalan en el Palacio de Marivent, donde compaginan días de descanso con actos oficiales y apariciones públicas muy al estilo de la realeza. Las segundas se producen entre primeros y mediados de agosto, y el destino en desconocido.

En el verano de 2024, todo fue atípico por los Juegos Olímpicos de París, que no les permitió estar prácticamente a los cuatro juntos en Mallorca, así que no tardaron en irse a un destino desconocido en el que disfrutar de unas vacaciones lejos de apariciones públicas y de la presión mediática. Había que aprovechar porque antes de septiembre la Princesa Leonor ingresaba en la Escuela Naval Militar de Marín, mientras que la Infanta Sofía se marchaba a Gales para comenzar 2º de Bachillerato.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la exposición Paysage Miró en Palma durante sus vacaciones en Mallorca. GTRES

Un año más tarde, el verano no ha sido tan atípico, pero no esperaron demasiado para irse de Mallorca porque nuevamente los compromisos de las hijas les iban a separar. La princesa de Asturias ingresa en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier el 1 de septiembre, y su hermana comienza la universidad en Lisboa unos días más tarde. A ello se une que con el nuevo curso hay dos grandes incorporaciones. Por un lado está Marta Carazo, que dejó el Telediario de TVE para sustituir a María Ocaña como Jefa de la Secretaría de la Reina. Por otro, a La Zarzuela llega Rosa Lerchundi como directora de comunicación tras la salida de Jordi Gutiérrez, lo que quizás obliga también a que los reyes regresen también un poco antes debido a estos importantes cambios en Casa Real.

De este modo, tras una semana de agosto, los reyes y sus hijas iniciaron sus vacaciones privadas en un destino desconocido en el que esperaban pasar desapercibidos, aunque lo han conseguido a medias. De acuerdo con la información que se publica en X sobre el uso de la flota de aviones Falcon con la que cuenta el Estado y que está a disposición de la Familia Real y de la que se ha hecho eco Mujer Hoy, un falcon que habría solicitado Casa Real aterrizó en suelo griego. Así, parece que los reyes y sus hijas disfrutarían de unas vacaciones privadas en el país natal de la reina Sofía, un destino que ya habían elegido en otras ocasiones.

La reina Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Mallorca. GTRES

No hay confirmación oficial sobre si Grecia es el escenario de sus vacaciones privadas, pero lo que sí es evidente es que este descanso estival está marcado por grandes preocupaciones para don Felipe y doña Letizia, y no precisamente por los cambios en La Zarzuela. Para empezar está el tremendo disgusto que se llevaron al saber que el cantante Jaume Anglada había sufrido un accidente de tráfico. El músico es muy buen amigo de Felipe VI y siempre se ven en Mallorca, y también se vio a la reina y a sus hijas en sus conciertos, por lo que los cuatro siguen con preocupación lo ocurrido.

Un tremendo susto con Jaume Anglada

En la mañana del 8 de agosto de 2025 se conoció Jaume Anglada se encontraba ingresado en estado grave en el Hospital Son Espases de Mallorca con lesiones en la cadera, costillas, muñecas y en el bazo. El diario Última Hora ha señalado que pese a su gravedad, su vida no corre peligro.

Jaime Anglada en una foto de archivo de 2014. Europa Press

Todo sucedió a las 01:30 horas del 8 de agosto de 2025 cuando Anglada circulaba con su motocicleta por la avenida Joan Miró de Palma. En un momento dado, un vehículo que conducía en sentido opuesto ha realizado una maniobra prohibida al girar hacia una vía. Anglada no ha podido esquivarle y ha sido arrollado. El conductor se dio a la fuga, aunque fue detenido tiempo después y se le acusa de omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cargo añadido al realizarse una prueba de alcoholemia cuando fue arrestado.

Crece la preocupación por Irene de Grecia

Y luego está Irene de Grecia. Hace ya tiempo que su delicado estado de salud supone una preocupación para su hermana y sus sobrinos, pero las alarmas saltaron cuando la reina Sofía no viajó con ella a mediados de julio para instalarse en Mallorca. Doña Sofía se trasladó a Baleares solo para la recepción a las autoridades y personalidades en Marivent, y después regresó a Madrid para seguir acompañando a la princesa Irene.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Sofía, Irene de Grecia, Tatiana Radziwill y Jean Henri Fruchaud en una cena en Palma en verano de 2024. Getty Images

Y aunque no parece peor que semanas atrás, sí se encuentra muy delicada, y sin duda los reyes y sus hijas, y sobre todo Felipe VI, están pendientes de cómo está su tía. Para ello cuentan con la información de la reina Sofía, que intenta no separarse de ella. Son hermanas, amigas y confidentes y se han hecho compañía en los buenos y en los malos momentos, y así será hasta el final.