Los detalles sobre el estado de Jaume Anglada tras el accidente que preocupa a Felipe y Letizia en sus vacaciones

No ha demasiados cambios para Jaume Anglada. Fuentes del hospital Son Espases de Mallorca han ofrecido más detalles sobre el estado del cantante, que permanece ingresado en el citado centro médico tras haber sido arrollado por un vehículo cuando conducía su moto en la avenida Joan Miró de Palma en la madrugada del 8 de agosto de 2025.

Como indica Europa Press, el paciente sigue estable dentro de la gravedad y no se han producido grandes cambios respecto a los días anteriores. Esto quiere decir que no hay avances con respecto al día anterior, cuando el hospital emitió un parte médico en el que señalaba que Anglada estaba más estable, pero todavía grave, "pendiente de evolución clínica e ingresado en la UCI".

Carolina Cerezuela y Jaime Anglada en un concierto en 2021. GTRES

A causa del accidente, Jaume Anglada sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, rotura de cadera, de mandíbula, de costillas y se le tuvo que extirpar el bazo. Además, de acuerdo con D Corazón se encuentra en coma inducido y bajo estrecha vigilancia. Afortunadamente, y pese a su gravedad, no se teme por su vida.

Debido a las importantes lesiones sufridas por el músico, se espera que su ingreso hospitalario sea largo. Su esposa, Pilar Aguiló, y sus hijos, Julia y Jaime, así como el resto de su familia, están profundamente angustiados y preocupados, por lo que sus amigos, igualmente tristes por lo ocurrido, están muy pendientes de ellos. De este modo, Carlos Moyá y Carolina Cerezuela se acercaron al hospital para comprobar de primera mano cómo está su amigo y para reconfortar a la familia. La actriz y cantante no solo es amiga personal de Anglada, sino que trabajaron juntos al haber formado el grupo Anglada Cerezuela.

Jaume Anglada saluda a los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor en la recepción a autoridades y personalidades de las Illes Balears en Marivent el 4 de agosto de 2025. GTRES

Otros amigos muy conocidos de Jaume Anglada son los reyes Felipe y Letizia. El cantante es una de las amistades más cercanas del rey en Mallorca y es habitual verle en los conciertos del músico, aunque también a la reina Letizia e incluso a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. De hecho, este mismo verano se habían visto. Sin ir más lejos, Jaume Anglada fue uno de los invitados a la recepción en Marivent ofrecida por la Familia Real el 4 de agosto de 2025. Desgraciadamente, tres noches más tarde un conductor imprudente se llevó por delante al músico.

El accidente pilló a los reyes y sus hijas al comienzo de sus vacaciones privadas en Grecia, lugar desde el que siguen con preocupación y al mismo tiempo esperanza el estado de su amigo. Preocupación porque el accidente fue grave y Jaume Anglada está en la UCI y muy malherido, pero esperanzados porque no vida no corre peligro y se espera que se vaya recuperando poco a poco.

El conductor está detenido

Por otro lado, el conductor que provocó el accidente, un joven de 20 años, fue detenido en su domicilio poco después de lo ocurrido. Como señaló Última Hora, el juez de Instrucción Número 7 de Palma, decretó el viernes 8 de agosto prisión provisional sin fianza para el conductor, acusado de omisión del deber del socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, debido a que la prueba de alcoholemia dio 0,60 mg/l, más del doble del máximo permitido.

El joven realizó una maniobra prohibida y se llevó por delante a Jaume Anglada a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma. Después se dio a la fuga, aunque pudo ser detenido posteriormente debido a que testigos presenciales apuntaron la matrícula.