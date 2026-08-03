Jordi González se defiende de las acusaciones de Nagore Robles: "Es una persona que hace lo que sea para estar en un plató"

Este sábado, el periodista Jordi González fue entrevistado en A la cara, el nuevo programa de verano de la Cadena SER presentado por Xavier Sardà y Frank Blanco. Durante esa conversación, el presentador de Hormigas blancas o Gran Hermano respondió a algunas de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera y, en especial, a las declaraciones de Nagore Robles.

La exconcursante de Gran Hermano y ahora tertuliana de Mediaset acusó a González en el podcast Malas personas de ser un mal presentador, de tratar mal a las personas, de las que "se mofaba y ridiculizaba", y de hacer al equipo trabajar con frío, a -8ºC porque “no podía sudar”.

No negó esta última afirmación, aunque dijo que se trataba de una exageración: "Es verdad que la gente pasa frío en mis platós y los cámaras a veces trabajan con anoraks. Es mentira que yo exija que esté a -8ºC, esto es una estupidez; es mentira que la gente se medique con paracetamol y, sobre todo, la gran mentira de todo esto es que yo trato mal a las personas".

Además, devolvió la 'puñalada' a Nagore Robles afirmando que "es una persona que hace lo que sea para estar en un plató, para revalidar su puesto cada semana".

Otras de las declaraciones a las que reaccionó el entrevistado fue la de Boris Izaguirre, que aseguró sentirse traicionado por el que consideraba su amigo cuando fue sustituido en el programa Lazos de Sangre conducido por González en RTVE. El presentador catalán se desmarcó de esa supuesta amistad y afirmaó no entender el enfado: "Nos conocemos, nos tratamos bien. En todo caso le correspondería a la televisión o a la productora decirle a nuestro compañero Boris que este año no contaban con él. No me correspondería llamarle a mí para darle esta noticia".

Durante la entrevista también se repasaron momentos clave en la vida, como cuando un periódico le dio por muerto, y de esa enfermedad que casi le cuesta la vida. "Estuve tres semanas en coma porque una bacteria me provocó una enfermedad que es la que mató al Papa Francisco", relató.

Sobre su trayectoria, comentó lo sorprendente de que, pese a ser tartamudo, acabase convirtiéndose en periodista: "Yo de pequeño y adolescente era tartamudo. En clase, para humillarme, para hacerme bullying, sin saber lo que era eso, los niños me llamaban Gon Gon, porque no era capaz de pronunciar mi apellido seguido".