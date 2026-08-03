'Le Monde' destapa la estrategia de Meloni contra España en plena crisis de Ceuta

La crisis de Ceuta ha tenido varios epicentros. La propia ciudad española, Madrid y Rabat, como partes implicadas, y un protagonista inesperado a priori, Italia. Giorgia Meloni ha mediado en la cuestión para tratar de cerrar puertas europeas o al menos las suyas propias a España por la 'amenaza' que suponía la entrada de ilegales en territorio español y su posible extensión por mar o aire hasta la geografía transalpina.

Meloni y su gobierno han llegado, incluso, a desactivar Schengen y a aplicar controles fronterizos a los pasajeros no comunitarios procedentes de España. Aunque la crisis en Ceuta ha bajado su intensidad con el regreso a Marruecos de buena parte de las decenas de miles de migrantes ilegales, la polémica europea continúa por la actitud de Roma. Y las críticas han llegado hasta al primer periódico de Francia.

Le Monde dedica un largo artículo a reprochar el 'doble rasero' de Giorgia Meloni, jefa del ejecutivo de un país hace años golpeado duramente por el tráfico de seres humanos y las oleadas de migrantes ilegales en sus costas.

"Meloni, beneficiaria de la solidaridad de Bruselas, en Lampedusa en 2023, quiere aislar a España", se titula el artículo que firma Allan Kaval, corresponsal de la cabecera en Roma.

A juicio del periodista, lo que ha ocurrido en Ceuta entre el jueves y el viernes, principalmente, "desencadenó una secuencia política similar a la de Lampedusa", la isla al sur de Italia que fue puerto de llegada, no siempre abierto, para masas de migrantes años atrás.

Aquellas imágenes tuvieron lugar, de forma más intensa, en 2023. Ahora, "tres años después de haber conseguido el apoyo de sus socios, Giorgia Meloni está utilizando las imágenes del enclave como arma para aislar a uno de ellos: España", añade de inmediato el artículo de Le Monde.

El reproche sigue en las siguientes líneas, donde califican de "retórica política plagada de imprecisiones" el tono de una acción de gobierno que ha manejado "maniobras diplomáticas que hasta ahora han tenido éxito". Todo enmarcado, rematan, en el inicio de la campaña para las elecciones parlamentarias de 2027 en Italia.