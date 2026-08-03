Una reputada politóloga explica cómo ve el momento actual de Pedro Sánchez: "Veo tocada su figura, pero es un ave fénix"

La politóloga española Cristina Mongue ha analizado la actual figura de Pedro Sánchez, en un contexto en el que alrededor del presidente del Gobierno han pasado mil y un sucesos: desde una pandemia mundial hasta los casos judiciales y mediáticos de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, además del caso Koldo.

Estos últimos años, Sánchez ha afrontado una fuerte polarización política y algunas controversias, como la ley de amnistía, las investigaciones judiciales o la crisis migratoria de Ceuta. Una bola de nieve que se ha ido agigantando, así como reduciéndose cuando es aplaudido por su contundente y cristalina posición sobre la guerra entre Israel y Palestina y la de EEUU e Israel con Irán.

En el extranjero, cada vez es más respetado. En el panorama nacional se enfrenta a una oposición de PP y Vox muy contundente en cuanto a los ataques a su figura. La politóloga, en todo caso, ve su figura "tocada", pero reconoce que Pedro Sánchez "es un ave fénix".

"Lo ha demostrado ya muchas veces. La veo cada vez con menos apoyo social, cada vez más débil entre los socios parlamentarios, pero también veo que él se ha convertido en un icono internacional", ha defendido Mongue en una entrevista en el diario Público.

Un "icono" fuera y dentro

En palabras de la politóloga, Sánchez es "la cara del antitrumpismo". También es un "icono" dentro de España en la medida que ejerce un "hiperliberado que le convierte en el icono y en el símbolo de una forma de gobernar de una parte del país, no solamente del Partido Socialista".

"Su figura trasciende al PSOE y abarca más ámbitos de la izquierda", ha añadido. Sin embargo, matiza que, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, se puede producir un "efecto boomerang" que vuelva a hacer que el "ave fénix" renazca de las cenizas.

"La estrategia que ha adoptado la derecha y la ultraderecha de focalizar su oposición en la figura del presidente del Gobierno, por un lado lo está debilitando, pero en la misma medida en que se pasen un poquito de la raya y se active ese efecto boomergang, van a conseguir el efecto contrario. Elevar el icono todavía mucho más", ha sentenciado.