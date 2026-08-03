Robles se desmarca de la línea de Moncloa y pide cuentas a Marruecos por la crisis en Ceuta: reclama que investigue "hasta el final"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios durante su visita al Cuarto Batallón de Intervención de Emergencias, en la Base Aérea de Zaragoza, el 3 de agosto de 2026.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado a Marruecos que investigue "hasta el final" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha defendido, a la par, la labor de los servicios de inteligencia españoles, tanto los de su departamento como los que dependen de Interior. Es un discurso que rompe con la línea mostrada desde La Moncloa en toda esta crisis, poniendo el balón en el tejado de Rabat.

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la base área de Zaragoza, Robles ha dejado claro que no la van a "pillar en ningún tipo de discusión" sobre el papel de los servicios de inteligencia en la crisi migratoria y ha ensalzado el trabajo del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, quienes colaboran también con otros servicios de aliados extranjeros.

Dicho esto, la ministra -en un tono especialmente contundente- ha proclamado que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca", enfatizando que el Ejército va a estar siempre apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar en las dos ciudades autónomas.

Asimismo, ha advertido que las mafias o quien "haya consentido o tolerado" esta entrada masiva de migrantes "tendrá que asumir responsabilidades" por esta crisis.

Pero lo más novedoso ha sido que ha solicitado al Gobierno de Marruecos que investigue lo "ocurrido" y "llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos" en la frontera con Ceuta y Melilla. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha exclamado Robles.

"A Ceuta y a Melilla no se les toca. Le pido al Gobierno de Marruecos que haga lo mismo. No puede ser que se utilice a menores, como se les ha utilizado, o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes", ha añadido. De seguido, ha afirmado que la responsabilidad de las muertes que han tenido lugar en esta crisis es de quien "organiza por medio de mafias y "engaña a personas" diciéndoles que van a entrar "irregular e ilegalmente". "Eso son los responsables", ha concluido, apuntando en esta ocasión más lejos de las autoridades marroquíes.

"Desde el primer momento"

Hasta el momento, la línea del Gobierno, sobre todo del presidente, Pedro Sánchez, y sus ministros de Interior y Exteriores, ha sido la de aplaudir la cooperación con las autoridades marroquíes. Esta misma mañana, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido en RTVE que la entrada masiva de migrantes que ha vivido Ceuta en los últimos días es algo "muy inusual", aunque ha recalcado que "desde el primer momento" Marruecos ofreció su "colaboración" para intentar "impedir" ese flujo de personas y sobre todo para que retornaran "inmediatamente, como está ocurriendo".

"La inmensa mayoría de aquellos que entraron ya están de vuelta en Marruecos y sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la ultima personas que haya entrado, regrese", ha expresado el ministro en una entrevista en La Hora de la 1.