Estas son las fabulosas aves que pueden aparecer en los billetes de euro y que están presentes en nuestros paisajes

Hasta el 21 de septiembre de 2026, los ciudadanos europeos pueden participar en la encuesta pública abierta para elegir entre diez diseños preseleccionados los que serán los nuevos billetes de euro. El resultado se conocerá en diciembre.

Fue el pasado 23 de julio cuando el Banco Central Europeo (BCE) dio a conocer estas propuestas, elegidas entre los más de 1.200 proyectos presentados y seleccionados por 21 expertos en diferentes ámbitos, como diseño gráfico, comunicación, neurociencias e historia. Todas tenían que inspirarse en dos temas y los motivos elegidos para ilustrarlos también tenían que hacer referencia ellos: La cultura europea y Ríos y aves.

En la primera de las temáticas, que recogen cinco de los proyectos, aparecen los rostros de la soprano María Callas, el músico Ludwig van Beethoven, la científica Marie Curie, el escritor Miguel de Cervantes, el pintor, escultor e inventor Leonardo da Vinci y la periodista y activista Bertha von Suttner.

En cuanto a la segundo, que inspira otras cinco propuestas, seis especies de aves son las elegidas para ser impresas en los billetes. Y son estas:

Treparriscos (Tichodroma muraria)

Propuesta H de billete de 5 euros con un treparriscos. European Central Bank 2026

Del tamaño de un gorrión, el treparriscos es una de las aves más espectaculares —con sus grandes alas— y esquivas de la fauna ibérica, y fue elegida Ave del Año 2025 en España por la organización SEO/BirdLife.

Martín pescador (Alcedo atthis)

Propuesta I de billete de 10 euros con un martín pescador.

Es uno de los pájaros más bonitos del catálogo de aves de nuestro país, por su plumaje azul turquesa brillante y naranja, y por su atractivo vuelo en picado cuando va a cazar. Está ampliamente distribuido por España y es una especie residente durante todo el año.

Abejaruco (Merops apiaster)

Propuesta B de billete de 20 euros con abejaruco. European Central Bank 2026

Este 'devorador' de abejas —de ahí su nombre— lleva el arcoiris en su vistoso plumaje. Pero además de por su aspecto, los ornitólogos destacan su característico reclamo, que emite constantemente mientras vuelan. Se distribuyen por toda la península, aunque en invierno migran a África.

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)

Propuesta D diseño billete de 50 euros con cigüeña blanca. European Central Bank 2026

Esta ave migratoria, de gran tamaño y plumaje blanco, vuelve a ser fundamental en la fotografía de los campanarios de nuestro pueblos. Y decimos vuelve porque en el siglo pasado llegaron a desaparecer de algunas regiones por el cambio de uso y paisaje rural; hoy su población se ha recuperado notablemente.

Avoceta (Recurvirostra avosetta)

Propuesta D billete de 100 euros con una avoceta. European Central Bank 2026

Es una de nuestras limícolas más llamativas, por su color y por su singular pico que se curva hacia arriba. Durante el periodo reproductor, muchas de las parejas se instalan en las marismas del Guadalquivir y en la bahía de Cádiz.

Alcatraz atlántico (Morus bassanus)

Propuesta I de billete de 200 euros con un alcatraz. European Central Bank 2026

Es una de las aves marinas más grandes que sobrevuelan nuestras costas, especialmente las cantábrica y atlántica, donde se pueden escuchar su característico sonido gutural, con el que montan jaleo las colonias de crías. Figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.