Lo que dice una de las revistas alemanas más influyentes sobre la crisis en Ceuta se repite cada vez más: "La policía marroquí no los detuvo, incluso los guió"

La revista alemana Der Spiegel, uno de los medios de investigación más influyentes de Alemania y del resto de Europa, se desplazó hace unos días a Ceuta tras estallar una grave crisis migratoria después de que cerca de 50.000 inmigrantes cruzaran desde Marruecos para llegar a la ciudad autónoma.

Los corresponsales Jan Petter y Zoé Kammermann relatan todo lo que vivieron durante aquellos días en los que la ciudad, de unos 84.000 habitantes, se vio sobrepasada por la llegada de miles de personas.

Hablaron con Abdel, un joven de 26 años de una ciudad de El Jebha, al oeste de Ceuta. Sin familiares en la zona, se enteró por Facebook de que la frontera con España estaba abierta y, tras esperar un día en Fnideq, nadó junto a miles de personas hasta Ceuta. Destacan los gritos de "viva España" de cientos de marroquíes, "como si hubieran sido invitados".

La policía marroquí no los detuvo

A partir de sus conversaciones con los protagonistas, reflejan que en redes sociales leyeron que la frontera estaba abierta, como una especie de llamada o invitación, algo que les resultó extraño. Destacan que la gran mayoría son jóvenes, muchos incluso menores de edad. "El Tribunal Supremo de España se había pronunciado al respecto apenas dos semanas antes. El mensaje es claro: los migrantes no son bienvenidos", señalan.

Junto a Abdel estaba Aadem, un joven marroquí de 16 años que les dijo que trabajaba como vendedor ambulante. Les aseguró que fueron sus amigos quienes le comentaron la 'noticia' de que la frontera estaba abierta: "Ambos aseguran que la policía marroquí no los detuvo. Al contrario, incluso los guiaron. Gritaban: ¡Playa, playa, playa! Justo al llegar a la valla de playa del lado marroquí, al principio miraron a otro lado y empezaron a empujar a gente".

"Amigos, conocidos o el autobús los trajeron"

Relatan cómo varios de los migrantes presentan abrasiones y contusiones. Incluso un joven marroquí llegó con la pierna vendada y fue un soldado quien lo tomó del brazo y le ayudó a volver a la frontera.

Tras hablar con varios jóvenes más, la revista alemana concluye: "Ningún traficante les habló de la frontera abierta. Amigos, conocidos o el autobús público los trajeron a Ceuta. Ninguno afirma haber oído hablar del fallo del Tribunal Supremo. Simplemente usan TikTok, dicen".