Indignación por lo que encuentra una historiadora en el libro de visitas de un campo de concentración: "Descerebrados por el mundo"

Blanca es una historiadora que, durante una visita a un campo de concentración cuya ubicación no ha trascendido, encontró en el libro de visitas el escrito de un español que ha generado una indignación generalizada en la red social X por un contenido que muchos consideran inapropiado, al faltar al respeto a las víctimas que estuvieron allí.

Lo ha enseñado en un tuit (@Blancalso97) que ya ha acumulado más de 120.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta'. En la hoja del libro de visitas que ha fotografiado, lo primero que se ve es la respuesta de un español a un comentario sobre la Guerra Civil española.

"El 18 de julio de 1936 se produjo un alzamiento militar contra una república votada democráticamente, que condujo a un enfrentamiento cuyas heridas no han sido sanadas a día de hoy", rezaba el escrito, uno que, por el contexto, podría parecer normal, hasta que se ve el texto que hay justo debajo.

Ferran Torres, protagonista

Alguien ha escrito en mayúsculas y con gran tamaño: "CAMPEONES DEL MUNDO 2026. 20/07/2026". Fue el día siguiente a que la selección española se coronara campeona del mundo tras una final de infarto contra la Argentina de Leo Messi, gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106.

Poco después, alguien quiso seguir el juego y añadió: "Oh Ferran, oh Ferran. Aquí los que confiábamos en ti". Más tarde, alguien llamado Jon replicaba: "Yo no confié nunca en Ferran, pero me alegro de que me calles la boca".

"Pero cómo escribes esto en el libro de visitas de un campo de concentración", comenta indignada la historiadora. En cuanto a las reacciones, que no han sido pocas, muchos usuarios se muestran contrariados por que se escriba sobre fútbol sin tener nada que ver con el contexto de un campo de concentración.

"El análisis de los libros de firmas de los espacios traumáticos daría para buenos artículos", respondía el usuario @G_Adamez_C. "Ha confundido campo de concentración con campo de fútbol, suele pasar con la gente de sociedades con memoria limitada", criticaba @K_Lubakitik.

"No doy crédito" o "no me lo creo" han sido las respuestas más repetidas. "Descerebrados por el mundo", razonaba el usuario de X @v_anau. El historiador del arte Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido en redes sociales como 'El Barroquista', lo resumía todo en dos palabras: "El turismo".