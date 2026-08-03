Esta cerveza portuguesa de Mercadona vende más de 650.000 unidades al mes

La marca A Minha se ha convertido en uno de los productos con mayor éxito de Mercadona en Portugal gracias a su precio y a la buena acogida entre los consumidores.

Mercadona ha encontrado en Portugal uno de sus productos de mayor éxito. Se trata de A Minha, una cerveza de marca propia que se comercializa exclusivamente en los supermercados de la cadena en el país vecino y que ya alcanza una media de casi 660.000 botellas vendidas cada mes.

El dato confirma la buena acogida que ha tenido esta cerveza entre los consumidores portugueses, donde el formato de 250 mililitros, conocido popularmente como "mini", sigue siendo el favorito. Según Mercadona Portugal, es precisamente esta versión la que concentra buena parte de las ventas.

El formato mini sigue siendo el preferido

La cerveza A Minha puede adquirirse en botella de 250 mililitros por 0,38 euros la unidad o en paquetes de 12 botellas por 4,56 euros, una de las opciones más demandadas por los clientes.

La gama se completa con otros dos formatos adaptados a distintos hábitos de consumo. La botella de un litro se vende por 1,05 euros, mientras que el paquete de seis unidades cuesta 6 euros. También está disponible en lata de 330 mililitros, con un precio de 0,38 euros por unidad o 4,56 euros el paquete de doce.

Todos estos formatos se comercializan exclusivamente en Portugal, donde Mercadona desarrolló esta cerveza pensando en las preferencias de los consumidores locales.

Mercadona explica el origen de su apuesta

La compañía asegura que la decisión de lanzar A Minha respondió tanto a estudios previos como a la respuesta obtenida en sus establecimientos.

"En Portugal, el formato preferido sigue siendo la minibotella. La decisión de invertir en la cerveza A Minha se basó en los excelentes resultados obtenidos en catas a ciegas y, además, en las tiendas, la respuesta ha sido muy positiva. Por ello, animamos a todos los amantes de la cerveza a probarla sin prejuicios", explica Bernardo Mourinho Guedelha, director de la unidad de negocio de Mercadona en Portugal, publicado en Nit.

El éxito comercial de la marca la ha convertido en uno de los productos con mejor rendimiento de la cadena en el mercado portugués, donde Mercadona continúa ampliando su presencia desde la apertura de sus primeros supermercados en el país.

Un producto diseñado para el mercado portugués

A diferencia de otras referencias de la compañía que pueden encontrarse en distintos mercados, A Minha nació específicamente para Portugal y no forma parte del surtido habitual de Mercadona en España.

La estrategia responde a la política de la empresa de adaptar parte de su oferta a los gustos de cada mercado. En este caso, la apuesta por el tradicional formato "mini", muy popular entre los consumidores portugueses, y una política de precios ajustados han permitido que la cerveza se consolide como uno de los productos estrella de la cadena al otro lado de la frontera.