Karol G se sincera sobre las presiones que ha sufrido para no pronunciarse contra el ICE: "Te conviertes en un blanco"

Desde Bad Bunny con su imponente Superbowl a las protestas de Bruce Springsteen o los alegatos de Lady Gaga, la política migratoria de Donald Trump y, en especial, las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos ha recibido críticas de numerosos artistas y rostros conocidos, especialmente tras las muertes de Renee Good o Alex Petti.

No obstante, no es tan fácil pronunciarse para muchos artistas, especialmente para aquellos que no tienen la nacionalidad estadounidense, más aún si son latinos. Así lo ha denunciado la colombiana Karol G en una reciente entrevista con la revista Playboy, cuya portada protagoniza este mes.

La cantante, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, ha revelado que llegó a verse amenazada con recibir represalias como que le retiraran la visa si se pronunciaba contra el ICE en Estados Unidos.

"La gente dice: 'Es mejor que no lo hagas'... ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: 'Oye, te retiramos la visa'. Te conviertes en un blanco porque algunas personas quieren demostrar su poder", ha señalado la cantante de temas como Si antes te hubiera conocido.

La cantante, que hará historia al ser la primera latina que actúe como cabeza de cartel del Coachella este fin de semana, se planteó lanzar un "Fuera ICE (Ice Out)" en el escenario, a pesar de que su equipo "la mataría".

"Estoy dispuesta a decirlo. Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?", ha recordado. Sin embargo, ha cuestionado la fuerza y la importancia que tienen los lemas frente a los actos: "No quiero decir ‘Fuera ICE’ y que no pase nada después. […] Solo quiero representar a mi comunidad”.

"Como ser humano, quiero que eso signifique algo más. No digo que no lo vaya a hacer. Lo que digo es que, cuando lo haga, lo haré con toda mi alma, pero primero quiero sentarme y entender bien qué significa realmente", ha añadido.

La artista ha querido enfatizar la importancia que tienen para ella la comunidad de fans latinos que la siguen y el referente que representa para tantas niñas y jóvenes, de ahí que actúe con prudencia: "Tengo una plataforma muy grande, por eso quiero esperar. Y si algún día alguien intenta hacerme algo, quiero mantenerme firme por mi comunidad".

Sobre su portada en 'Playboy'

La artista también ha hablado sobre esta decisión de mostrarse sexy y semidesnuda en la portada de una revista para adultos como es Playboy. Según ha señalado, su motivación principal fue haberse visto inspirada por la "belleza de las mujeres en la revista".

"¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero (...) Porque crecí inspirada por la belleza de las mujeres en la revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa hermosa y sexy mamacita de la revista. ¿Por qué no?", ha recalcado.

Pero este proceso no fue una decisión automática, la Bichota ha contado que consultó previamente su decisión con otro referente latino como es Sofía Vergara.

Según ha recordado, la actriz de Modern Family la animó a hacerlo. "Mijita, con ese cuerpo, ¿cómo no? Cuando llegas a esta edad, te dices: 'Carajo, ¿por qué no posé esa vez? ¡Debí haber posado más en tanga!' [...] 'Solo una cosa: no enseñes el coño", ha recordado que le dijo.