Kate Middleton revela lo que le ayudó cuando el tratamiento contra el cáncer le impedía leer y concentrarse

Durante las primeras semanas de su enfermedad y tratamiento, Kate Middleton mantuvo en secreto que padecía cáncer. Aquella etapa fue muy dura, no solo por su sufrimiento y el de su familia, sino por las críticas e incluso chistes sobre su desaparición.

Finalmente, confesó en un vídeo publicado el 22 de marzo de 2024, poco más de dos meses después de su misteriosa operación abdominal, que si bien en un primer momento no se trataba de cáncer, sí se había descubierto posteriormente que la enfermedad estaba presente. Por ello, debía someterse a quimioterapia preventiva.

Kate Middleton, princesa de Gales, en el vídeo en el que ha anunciado que tiene cáncer. PALACIO DE KENSINGTON

Desde entonces, y hasta que en enero de 2025 declaró en un acto que estaba en remisión, fue ofreciendo actualizaciones sobre su estado de salud. Además, en determinados compromisos oficiales ha ido contando más detalles sobre lo que tuvo que afrontar durante su tratamiento.

Así hizo cuando visitó el hospital oncológico Christie de Manchester, en el que habló con algunos pacientes sobre una de las consecuencias que tuvo para ella su tratamiento de quimioterapia.

Kate Middleton saludando a una paciente con cáncer en el centro oncológico Christie de Manchester Andy Stenning | WPA Pool/Getty Images

Aunque la visita había tenido lugar en junio de 2026, sus palabras se conocieron más de un mes después al haber aparecido un vídeo en las redes sociales en julio, en la víspera del 13º cumpleaños de su hijo George.

En él, la princesa de Gales explica que no podía concentrarse durante su tratamiento: "No sé vosotros, pero yo no tenía la capacidad de leer ni de concentrarme en nada".

Kate Middleton aplaude a una paciente, Claire Lorente, en presencia de su pareja, Pablo tras haber terminado su tratamiento de quimioterapia Andy Stenning | WPA Pool/Getty Images

Por ello, tuvo que enfocarse en algo que le vino muy bien en aquellos meses tan duros que se prolongaron hasta septiembre de 2024, cuando completó la quimioterapia: "Colorear era mi forma de explorar cosas interesantes y de poder hacer algo que no requiriera un resultado final ni una obra terminada. Era simplemente una manera de jugar y de poder entretenerme con ello".

Un efecto secundario que puede aparecer por la quimio

Lo que le pasó a Kate Middleton se conoce como niebla mental por quimioterapia, y de acuerdo con la Clínica Mayo, puede producirse durante o tras el tratamiento. Entre sus síntomas se encuentran la confusión mental, la dificultad para concentrarse, para hacer más de dos cosas a la vez o incluso afecta al tiempo que se tarda en realizar tareas sencillas.

Kate Middleton en el hospital londinense donde se trató de cáncer Getty Images

Por ello, cuando la confusión que sentía le impedía concentrarse leyendo o hacer otras tareas y quizás estaba agobiada por la enfermedad y necesitaba evadirse y relajarse, colorear le ayudó y le salvó.

No es una actividad nueva para ella, porque ya en 2016, el príncipe Guillermo comentó que Kate Middleton era aficionada a los cuadernos para colorear de adultos, una tarea que para muchas personas resulta relajante y les ayuda a sentirse mejor. A buen seguro pudo compartir esta tarea con sus hijos, George, Charlotte y Louis, a los que también les gusta dibujar y colorear.