Rosalía responde después del enfado de sus seguidores argentinos: "Ni leí lo que ponía, mala mía"

Rosalía ha sido una de las protagonistas de las últimas horas y no precisamente porque haya lanzado nueva música. La artista está siendo cancelada por muchos seguidores argentinos por compartir un vídeo sobre la victoria de la selección en el que sonaba La perla.

Concretamente, se trataba de una publicación de TikTok de la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa en la que la actriz aparece celebrando la victoria de la selección con la canción de Rosalía de fondo y la frase "cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", acompañada de varias banderas de España.

La motomami lo republicó a través de su perfil y sus seguidores argentinos no se lo tomaron bien, denunciando que Rosalía se estaba riendo de ellos. De hecho, algunos se han mostrado tan disgustados que han manifestado su deseo de vender las entradas que habían comprado para los conciertos que la cantante dará en Buenos Aires a principios de agosto.

Ante el aluvión de comentarios y críticas, Rosalía se ha visto obligada a responder a través de stories de Instagram dejando claro que fue una republicación inocente. "Le di a compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía", ha escrito la artista, que tocará esta semana en Chile.

"Perdoooonnnnnn", ha añadido la intérprete de Malamente junto a los emojis de una cara llorando. "Solo tengo amor por Argentina", ha añadido en una story posterior la artista.

Una fiel seguidora de la selección

Lo más probable es que el momento de republicar el vídeo de la discordia, Rosalía estuviera eufórica igual que muchos españoles. La artista ha mostrado durante todo el Mundial su apoyo al equipo, disfrutando del partido contra Austria en Los Ángeles, donde celebró cada gol junto a Penélope Cruz y Javier Bardem.

La cantante también cambió la ropa interior fucsia de sus conciertos por un culotte con la bandera de España para celebrar la victoria ante Portugal mientras actuaba en Oakland (California), y se dejó ver con una nueva camiseta con los colores de la bandera española, dos estrellas y la palabra Lux estampada para ver la final, que prácticamente retransmitió a través de sus redes sociales.

No hay que olvidar que Despechá, uno de sus grandes éxitos, fue una de las canciones elegidas por la selección para sonar después de cada gol y de cada victoria junto a Superestrella de Aitana.