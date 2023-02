Kiko Rivera manda este mensaje a Piqué sobre la Kings League por mediación de Broncano

Cada vez que Kiko Rivera aparece públicamente deja frases para el recuerdo. En el día de ayer fue invitado a La Resistencia, programa presentado por Broncano y en el que el DJ se mostró igual de suelto que de costumbre, tirando de ironía y dejando algunas joyas que se convirtieron en lo más comentado en redes.

Broncano, conocedor de cómo se las gasta el hijo de la Pantoja, quiso ser partícipe del show, dejándole algunas preguntas en bandeja para que el sevillano entrara al trapo sin dudar.

Una de las reflexiones que compartió públicamente Rivera fue su deseo de ser propietario de un equipo de la Kings League, que se ha consolidado en muy pocas semanas como uno de los contenidos más seguidos en Twitch, con audiencias de récord.

"¿Sabes lo que me habría molado? Tener un equipo en la Kings League", confesó Kiko Rivera a un Broncano que en la última jornada estuvo presente en el espectáculo de Piqué y compañía. "Le digo a Gerard que quieres ser presidente", le respondió el presentador.

Tras esto, el propio Broncano reveló que él fue uno a los que le invitaron a formar parte de la competición pero al no tener tiempo suficiente, se negó. "A mí me lo dijeron hace unos meses pero no tengo tiempo de ir los domingos y estar ahí. Tú que tienes más tiempo libre igual sí puedes", concluyó el periodista.

Por otro lado, Kiko Rivera quiso acordarse del tema del momento, que ha revolucionado las redes sociales. "Además, me da pena el chaval, lo está pasando mal ahora. Se ha pasado la otra (Shakira)", en alusión a la Bzrp Session de Shakira, en la que deja muy mal parado al exfutbolista. Esto desató las risas y aplausos del público, de Broncano y de Grison.

Finalmente, ambos continuaron con la conversación y Broncano le repitió varias veces que se lo diría a Gerard Piqué. "Yo se lo digo. Esta muy guapo, se lo han montado bien", finalizó el presentador ante la aprobación de un Kiko Rivera que, tirando de humor, le confesó que le daba igual si su participación era "de presidente o de mascota".