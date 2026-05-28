La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu de fraude fiscal en el denominado 'caso Nummaria', y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.

En su resolución, de 389 páginas, el tribunal estima el recurso de la Abogacía del Estado, contra la sentencia que absolvió a ambos, al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.

En la sentencia dictada en julio del año pasado por la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Sala absolvió a Duato del delito fiscal por defraudación del IPRPF de los años 2010 a 2012, y a su marido por el de 2011.

Sobre el que sí recayó una pena 80 años de prisión fue el contable Fernando Peña, al que la actual resolución le reduce la pena en dos años, al considerar que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado está prescrito, mientras que en otros se reduce alguna de las cuotas defraudadas en determinados delitos cometidos por sus clientes.

El abogado de Duato ya pidió la absolución de la actriz que dio vida a Mercedes en Cuéntame como pasó y consideró que el hecho de que tuviera que acudir al juicio era "un elemento decorativo" y que se le está haciendo pagar de forma desproporcionada su popularidad. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían entre 16 y ocho años y medio de prisión.

La sentencia entonces consideró que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por Peña, entre 2010 y 2016 a través del despacho Nummaria, con el fin de evitar la tributación de capitales en España. Sin embargo, consideraron como atenuante de confesión de los hechos y la de dilaciones indebidas, aplicados tanto al también actor de Cuéntame Imanol Arias como al contable Fernando Peña.

La sentencia original recurrida por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, de 275 páginas, consideraba probado que el principal acusado, Fernando Peña, al frente del despacho Nummaria, creó un entramado societario dentro y fuera de España que facilitaba la opacidad de las operaciones del despacho y de sus clientes, "bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos".