La defensa de David Sánchez pide la nulidad de un procedimiento cuya "raíz está podrida"

En la misma jornada en la que la Audiencia Nacional acoge los platos fuertes del juicio de la operación Kitchen, con las declaraciones del exministro Fernández Díaz y su ex 'número 2', Francisco Martínez; los focos mediáticos han vuelto a posarse también en una de las causas que conforman la tormenta judicial perfecta que sobrevuela al PSOE y al ala socialista en el Gobierno. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se defiende en la Audiencia Provincial de Badajoz de las siete acusaciones en un juicio oral que abarcará, como mínimo, dos semanas más.

David Sánchez, a quien las acusaciones populares le señalan como autor de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, siendo conocedor de que el puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación pacense "se había creado para él" hace ya nueve años, ha seguido la estela prevista. Su defensa legal, encarnada en el abogado Emilio Cortés Bechiarelli, ha planteado dos cuestiones de nulidad tras exponer que el proceso se han contravenido sus "derechos fundamentales" y advirtiendo de la "existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva".

En esa línea, en el juicio que también sienta en el banquillo al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas investigadas más, el abogado defensor ha retratado los vaivenes en lo que se denunciaba contra David Sánchez.

El abogado de David Sánchez: "Evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos"

Cortés ha aludido a que la primera querella, del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, fue presentada por los "delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, malversación, fraudes y exacciones ilegales" y que "ninguno de estos tipos aparece en el escrito de acusación de las populares concursadas". Tampoco ha obviado que esta se basaba "una serie de recortes de prensa y de pantallazos del Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz" y que recogía unas "pretendidas consideraciones acerca del posible absentismo [laboral, que en la historia del derecho de España nunca ha sido resuelto como infracción penal]".

Cortés ha señalado que la acusación actual "viene a ser un refrito de esa denuncia que no colma en absoluto las exigencias relativas a la admisión de este procedimiento", esgrimiendo que la publicación de informaciones en los medios de comunicación "no puede justificar, sin más, la apertura de un procedimiento penal para la investigación" o que "ninguna de las afirmaciones realizadas por el querellante resulta mínimamente avalada por algún elemento objetivo que apoye su verosimilitud".

En este sentido, el letrado ha reclamado que se impugne el procedimiento judicial "por lesión de los derechos fundamentales, básicamente a la intimidad", a lo que ha comenzado a poner ejemplos, como el de autos como el de "incautación de los correos electrónicos corporativos de un montón de personas". Ha reclamado que se analice "el rigor de ese auto" con el objetivo de determinar claramente "cuáles son los indicios que justifican una injerencia de miles y miles de correos".

Sin embargo, esta era la segunda pata de la estrategia. El abogado de David Sánchez ha valorado que se acusa a su defendido de "un delito leve" que "la ley castiga con pena leve", pero es que "aunque quisiéramos decir que es un delito menos leve, han pasado más de cinco años y, en consecuencia, este delito se encuentra absolutamente prescrito". Cortés también ha sentenciado que considera que, ante todo lo expuesto, "la raíz [de esta causa judicial] está podrida".