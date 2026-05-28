El PSOE niega haber ordenado torpedear investigaciones: "Cuando se levante el secreto de sumario daremos explicaciones" 

Agentes de la UCO se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz.

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado este jueves a través de sus redes sociales que el partido ordenara montar una presunta trama dirigida a torpedear causas judiciales que afectarían directamente a miembros socialistas o al entorno del presidente. De igual modo, también ha negado que se amparara o se cooperara con sus supuestos implicados.

"Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso. Una vez se levante el secreto de sumario y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes", ha escrito en X 24 horas después de que la UCO se personara en la sede central del PSOE para incautarse de una documentación a petición del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

En un auto, el magistrado ve "indicios" de que "la fontanera" Leire Díez y parte de la estructura del PSOE habrían montado un operativo para atacar a la policía judicial, jueces, fiscales y otras partes relacionadas con casos que afectaban al partido y al entorno de Pedro Sánchez. Esos trabajos 'de cloaca' eran abonados por el partido camuflados, presuntamente, a través de facturas falsas. Por este motivo, fueron imputados el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolcet o la gerente del PSOE, Ana Fuentes, todos ellos partícipes de una manera directa o indirecta de la trama.

Torró ha negado que el PSOE cooperara con esta trama y ha mostrado su "respeto absoluto a la Justicia y máxima colaboración". "El Partido Socialista tiene el compromiso firme de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, como siempre hemos demostrado", ha señalado.

Fuentes del PSOE aseguran igualmente que el partido ya venía colaborando con la Justicia "sobre hechos coincidentes con este caso que ya están siendo investigados desde hace más de un año". "La mayoría de las personas que aparecen citadas en este auto han declarado ya en la causa abierta de ese procedimiento, donde además, el PSOE aportó la información y documentación que se le requirió en su momento. No resulta fácil de entender que existan dos procedimientos sobre los mismos hechos, pero en todos ellos, el PSOE ha colaborado y colabora con cuanta información y documentación se le requiere", apuntan.

El pasado mes de noviembre, la Audiencia Nacional decidió abrir una pieza separada para indagar en los pagos en metálico que hacía el PSOE a algunos de sus dirigentes, a petición del juez del Tribunal Supremo que también instruía el 'caso Koldo'. Sospechaba que José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García habrían aprovechado la ausencia de controles internos en el sistema de devolución de gastos anticipados del PSOE para blanquear fondos procedentes de sus supuestas actividades ilícitas.