El motivo por el que las camas de los hoteles suelen tener cuatro almohadas: no es solo por decoración

Entrar en una habitación de hotel y ver una cama perfectamente hecha con cuatro almohadas es algo habitual. A primera vista puede parecer un detalle estético o incluso un exceso, pero detrás de esa elección hay varias razones relacionadas con la comodidad, el descanso y la experiencia del huésped.

Aunque muchos viajeros utilizan solo una almohada para dormir, los hoteles suelen colocar varias porque no todas las personas descansan igual ni tienen las mismas necesidades físicas durante la noche.

Más comodidad y mejor postura al dormir

Una de las principales funciones de contar con varias almohadas es permitir que cada huésped ajuste su postura. No es lo mismo dormir boca arriba que de lado o descansar mientras se ve la televisión en la cama.

Con más de una almohada, se puede variar la altura del cuello o incluso apoyar otras zonas del cuerpo, como la espalda o las rodillas. Esto ayuda a reducir la tensión en la zona cervical y lumbar, algo que influye directamente en la calidad del descanso. También hay quienes utilizan una almohada extra para abrazarla o colocarla entre las piernas, una postura que puede resultar más cómoda para dormir de lado.

Un efecto psicológico: sensación de confort y compañía

Las almohadas adicionales no solo tienen una función física. También influyen en cómo se percibe la habitación. En un espacio desconocido, especialmente cuando se viaja solo, una cama con varias almohadas puede transmitir una sensación de mayor calidez y comodidad.

Ese "exceso" de textiles suaves ayuda a que la habitación no se sienta vacía y favorece la relajación antes de dormir. En algunos casos, incluso se usan como apoyo o para abrazar, lo que puede generar una mayor sensación de seguridad y ayudar a conciliar el sueño.

También es una cuestión de imagen

Desde el punto de vista del diseño hotelero, la cama es uno de los elementos más importantes de la habitación. Es lo primero que llama la atención al entrar. Una cama con varias almohadas se percibe como más cuidada, más mullida y más confortable. En cambio, una cama con pocas almohadas puede parecer más fría o menos preparada, aunque el nivel de confort real sea el mismo.