La Aemet estrena índice de peligro de incendios forestales: así se combatirán las situaciones de riesgo este verano

El nuevo índice de la Aemet pretende ser más eficaz contra los incendios forestales

La Aemet ha anunciado la creación de un nuevo índice de incendios forestales, al que ha denominado IPIF ((Índice de Peligro de Incendios Forestales). Se trata de una evolución del sistema que se utilizaba hasta el momento.

Una de las principales novedades es que incorpora variables que no son estrictamente meteorológicas, por ejemplo, el estado de la vegetación, la humedad del suelo o los tipos de superficie. Esto se une a las que ya se utilizaban previamente, como la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia acumulada durante los días anteriores.

"Con esta nueva herramienta, los servicios responsables de la prevención y extinción de incendios forestales dispondrán de información más detallada para apoyar la toma de decisiones y reforzar las capacidades de anticipación y respuesta ante incendios forestales", asegura la Aemet en un comunicado.

Otra de las mejoras del nuevo índice tiene que ver con la resolución espacial de la información: pasa de 5 kilómetros a un kilómetro. Esto permite representar con mayor detalle las condiciones del territorio en el que está teniendo lugar el incendio.

También hay nuevas categorías de peligro. Pasan de 5 a 6, ya que se incorpora el nivel "muy bajo". Los niveles ya existentes son: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

"De este modo, el nuevo índice permite una identificación más afinada y precisa de las situaciones de peligro muy alto o extremo", afirma la Aemet.

Más medios contra los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada que pondría en marcha más y mejores medios contra los incendios.

Este verano, España va a disponer de 15 aviones anfibios, el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar. Los equipos también van a tener nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento.

También habrá mejoras en la coordinación, unificando criterios básicos de actuación entre las diferentes administraciones, "desde la identificación de unidades de extinción hasta los protocolos de uso de medios aéreos, la comunicación en emergencias y la simbología operativa sobre el terreno", según aclaró el propio Pedro Sánchez.

Por último, se ha aprobado el Plan de Formación ante Emergencias en Centros Educativos, con el que se va a impartir formación y nociones de prevención a 25.000 centros y 8 millones de estudiantes.

En los cuatro primeros meses de 2026, se quemaron 150 millones de hectáreas en el mundo, un 50% más que la media reciente.