El robot que promete revolucionar el mundo de la construcción para siempre: construye 200 metros cuadrados al día

La construcción de viviendas podría estar a las puertas de una nueva "revolución". Un robot llamado Walter ya está trabajando en obras reales en Reino Unido y ha llamado la atención del sector por su capacidad para levantar hasta 200 metros cuadrados de mampostería en un solo día.

Este sistema, desarrollado en la República Checa y utilizado por una empresa especializada en viviendas modulares, funciona como una especie de albañil automatizado que coloca bloques con una precisión milimétrica. En condiciones normales, su rendimiento equivaldría al trabajo combinado de varios operarios durante una jornada completa.

Cómo funciona el sistema

Walter no trabaja completamente solo, pero sí de forma semiautónoma. Un operador supervisa el proceso mientras el robot ejecuta las instrucciones que recibe directamente a partir de planos digitales.

A partir de esos diseños, calcula la posición exacta de cada bloque y los coloca con una precisión que puede llegar a los 2 milímetros, algo difícil de mantener de forma constante en una obra convencional.

Para trabajar, utiliza bloques diseñados específicamente para su sistema de agarre y colocación. Un equipo humano solo interviene al inicio, preparando la primera fila. Después, el robot puede continuar levantando muros de hasta varios metros de altura sin necesidad de andamios. Además, en lugar de mortero tradicional, utiliza un adhesivo industrial, lo que reduce residuos y simplifica el proceso de construcción.

Un cambio impulsado por la falta de mano de obra

La llegada de este tipo de tecnología no es casual. El sector de la construcción en Reino Unido atraviesa dificultades para cubrir puestos de trabajo, con miles de vacantes sin ocupar y una plantilla cada vez más envejecida. Ante esta situación, la automatización empieza a verse como una posible solución para mantener el ritmo de construcción de viviendas.

¿Reemplazo o nueva forma de trabajar?

Desde la empresa responsable del proyecto insisten en que el objetivo no es sustituir completamente a los trabajadores, sino cambiar su papel dentro de la obra. En lugar de realizar tareas físicas repetitivas, los operarios podrían convertirse en supervisores y técnicos encargados de manejar este tipo de máquinas.