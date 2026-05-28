Puente denuncia que se están aplicando "métodos no democráticos" para intentar hacer caer al Gobierno

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado este jueves las "mañas" y "métodos no democráticos" que, según él, se están intentando poner en práctica para "derrocar" al Gobierno y ha defendido el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no adelante las elecciones.

Según ha manifestado el ministro en unas declaraciones realizadas en esta jornada, el PSOE no piensa "consentir" ni "tolerar" estas cosas. Tampoco se van a "doblegar" ante los diferentes intentos por parte de la oposición de "perturbar la democracia".

Critica que se conociese de forma anticipada la entrada en Ferraz de la UCO

Además, el socialista ha querido cargar contra el PP por tener de forma anticipada la información sobre la investigación del caso Leire y la entrada en Ferraz de agentes de la UCO y la utilizara para intentar atacar al Gobierno durante el pleno del Congreso celebrado este miércoles.

"Ayer un medio de comunicación publicó que esto se iba a producir. La noticia prácticamente estaba redactada un día antes. Hay que preguntarse por qué sucede esto. No tendría mucha importancia de no ser que en este país se haya condenado al fiscal general de Estado por la filtración de una causa secreta. Además, esa publicación de ayer fue utilizada por el grupo popular que, casualmente, tiene esta información con carácter anticipado y la utiliza en la Cámara. Esto sucedió ayer", ha lamentado el del PSOE.

Esta situación "daña seriamente la imagen de la justicia y de las investigaciones"

En este sentido, el ministro de Transportes ha querido dejar claro que desde el Gobierno seguirán luchando por levantar el país y ha señalado que hay que dejar trabajar a la justicia, si bien ha puntualizado que todo esto "daña seriamente la imagen de la justicia y de las investigaciones". "Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos desde luego a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos", ha agregado.

Finalmente, preguntado sobre el caso de José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra, Puente ha querido destacar que "desde 2011 es un ciudadano particular" y que por tanto "no está sometido a las obligaciones de un cargo público".