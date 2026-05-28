Google destaca el potencial de España e impulsa la era de la inteligencia autónoma de la mano de Gemini

Podría decir que Google ha aterrizado en Madrid este jueves para celebrar el Cloud AI Live Madrid 2026, pero sería mentir. El gigante estadounidense lleva varios años haciendo de la capital, y de España en general, un importante centro de innovación y desarrollo. Algo que ha vuelto a reforzar la compañía de Mountain View este jueves.

En un evento al que ha asistido El HuffPost en IFEMA y en el que Google, de la mano del country manager de Google Cloud para España y Portugal, Isaac Hernández, ha dejado claro que España sigue siendo un país clave en la aplicación de sus avances en inteligencia artificial.

Un acontecimiento en el que se reúnen responsables de la compañía, desarrolladores, pero también empresas que quieren conocer todas las novedades en la integración de sistemas como Agentic Enterprise, así como la importancia de la ciberseguridad.

Isaac Hernández ha destacado "la revolución y la transformación" que está produciendo la IA en todos los sectores y, acto seguido, no ha dudado en destacar que hace un año, en el mismo evento, se hablaba del potencial de la IA generativa. Un año después, asegura que "ese futuro ya es una realidad tangible".

En su discurso de apertura, ha asegurado que la IA "se ha incorporado a las operaciones empresariales a gran escala y está evolucionando activamente hacia un nuevo paradigma: Agentic Enterprise".

"La IA generativa ya no es sólo una herramienta de apoyo: se ha convertido en un ecosistema de agentes interconectados capaces de razonar, colaborar y actuar de forma autónoma para optimizar todos los procesos empresariales, la experiencia del cliente y los resultados finales", ha señalado.

En el evento, también han anunciado una alianza estratégica con Telefónica para ofrecer una nueva solución de nube soberana a las organizaciones de España. El objetivo es el de ofrecer un control verificable, de gestión local y y de innovación sin concesiones.

Un Gemini, omnipresente

Isaac Hernández ha contado algunas de las novedades que la compañía de Mountain View ya anunció hace una semana, como la llegada de un Gemini Omni que ha estado omnipresente durante todo el evento. Con vídeos muy realistas del propio equipo de Google en España.

Una tecnología con la que reinventa la creación multimedia para poder generar contenido de video dinámico de una forma mucho más natural. Se usa un lenguaje más cercano para un resultado casi perfecto.

Un evento en el que también han puesto en valor que Gemini 3.5 Flash es todavía mejor que Gemini 3.1 Pro, en lo que a pruebas de rendimiento de codificación se refiere. Y no es lo único.

Isaac Hernández también ha hablado de otra de las novedades Gemini Spark, el asistente de IA personal que está disponible durante las 24 horas del día y que se integra directamente en Gemini Enterprise y Workspace.

Para las empresas, también ha hablado de que en Google Cloud Next 2026 ya presentaron la nueva era unificada, la plataforma Gemini Enterprise Agent, su sistema integral para poder crear y gestionar agentes, así como Agentic Data Cloud.

La nube se sigue transformando y Google ha demostrado que Gemini es capaz de seguir desarrollando e innovando en todos los sectores. Una apuesta por la nueva era de la IA autónoma con la que el gigante tecnológico busca, no solo utilizarla, sino también construir con ella.