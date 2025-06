La reacción de Broncano cuando en 'La Revuelta' se menciona a Melody y empiezan a abuchearla

Una semana después del dardo directo de Melody a La Revuelta desde su rueda de prensa tras volver de Eurovisión, después de haber cancelado la entrevista que tenía programada en el programa de David Broncano, las aguas parecen no calmarse del todo.

La representante de España en Eurovisión 2025 con Esa Diva alegó, sin mencionarlos expresamente, que La Revuelta se había reído de ella y de su salud mental por no haber asistido al programa y dijo que no iría mientras no le pidieran disculpas.

"La hemos respetado un montón", respondió el presentador desde su espacio, desde donde afirmó que no se iban a disculpar. "Utilizar la carta de salud mental para esto cuando hay gente que sí tiene problemas de salud mental reales creo que banaliza los problemas de salud mental de un montón de gente", agregó.

Este lunes, el cómico Yunez Chaib bromeó en La Revuelta acerca de que ha aprobado el teórico del carnet de conducir. "Teóricamente ya puedo conducir, pero la práctica es otra cosa... Es como Melody, que teóricamente iba a venir a este programa", ironizó.

En ese momento, varios espectadores comenzaron a abuchear a la cantante. David Broncano, al quite, intervino y dijo: "Le mandamos un beso, porque no es fácil".

Para rematar, Chaib agregó "en la práctica Melody sabe usted qué es lo que quiere. Lo tiene claro", en clara alusión a la frase de El Hormiguero en el sorteo de su tarjeta. Precisamente, la cantante se sentará con Pablo Motos este miércoles.