Leonor Watling compara a los jóvenes de ahora con los de antes y explica por qué se decantan por la ultraderecha

La actriz española Leonor Watling interpreta a una mujer de extrema derecha en la nueva serie de Netflix, Salvador. Con motivo del estreno de esta ficción dirigida por Daniel Calparsoro, la madrileña ha concedido una entrevista a Esquire, donde se ha referido al auge de la ultraderecha en nuestro país.

A Leonor Watling le han preguntado por las diferencias entre la juventud de ahora y la de su generación. Nacida en 1975, la actriz cree que ella y la gente de su edad tuvieron "mucha suerte". "Crecimos con la idea que todo iría a mejor y eso nos duró hasta 2008 una barbaridad", asegura.

Al hilo de esto, la actriz ha rememorado su juventud y cómo era la sociedad de entonces: "Nacimos con paz, aunque tuvimos a ETA . Teníamos mucha libertad: yo no tengo fotos de todas las borracheras terribles que me he pillado ni de las cosas absurdas que he hecho, están en mi memoria".

Y sobre la generación "que ha crecido con smartphones", opina que "la hemos jodido". "Me incluyo porque deberíamos haber hecho algo pero es que crecimos con confianza en el sistema", apunta Leonor Watling, haciendo así un diagnóstico de por qué existe tanta desafección política entre los jóvenes por qué algunos se decantan por opciones extremistas.

"Ha pasado siempre en la Historia"

Leonor Watling confiesa ser una persona curiosa a la que le interesa la Historia. El personaje que interpreta en Salvador, el de una veterana neonazi, sirve como telón de fondo para reflexionar sobre por qué la ultraderecha no para de crecer en los países occidentales.

Y para ejemplificarlo apunta hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Lo estamos viendo ahora en Groenlandia, construyen un relato para que la gente de a pie sacrifique su vida y cuando les deja de convenir se van a otra historia sin ningún problema, dejando a todos atrás", explica en Esquire.

Sobre esta cuestión profundiza en la entrevista, señalando una de las claves, en su opinión, de que la ultraderecha permee en las sociedades más avanzadas. "En la pandemia entendí que podemos acostumbrarnos a todo: el cerebro cambia. Siempre me ha gustado la Historia: leía sobre la Segunda Guerra Mundial y pensaba '¿cómo puede ser, qué tenían en la cabeza?'", opina Leonor Watling.

Y llega a una conclusión muy clara: "No tenemos nada en la cabeza, solo estamos intentando que nuestra vida sea la mejor posible. Algunos se sacrifican y rompen inercias pero, en general, queremos que nuestra familia, casa y grupo estén bien. Si tu grupo no contacta con otros diferentes, lo que pasa con las redes, te construyes un discurso que te funciona".