El CSIS evidencia lo demoledora que está resultado para Rusia la guerra con Ucrania: "Está pagando un precio extraordinario por ganancias mínimas"

Militares rusos de una unidad de ingeniería independiente del Distrito Militar Sur, en un curso intensivo de entrenamiento en un campo de tiro en la región de Rostov, el 19 de enero de 2026.

A pesar de las afirmaciones sobre el impulso en el campo de batalla en Ucrania, los datos muestran que Rusia está pagando un "precio extraordinario por ganancias mínimas" y está "en declive como gran potencia". Estas son las dos extraordinariamente serias conclusiones que extraen Seth G. Jones y Riley McCabe, analistas del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un prestigioso tanque de pensamiento con sede en Washington (Estados Unidos).

Desde febrero de 2022, cuando comenzó que Moscú llama su "operación militar especial" en el país vecino, las fuerzas rusas han sufrido casi 1,2 millones de bajas, "más que cualquier otra gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial", inciden los especialistas. Al ritmo actual, las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían alcanzar los dos millones en la primavera de 2026. Es insostenible.

Es verdad que, tras tomar la iniciativa en 2024, "las fuerzas rusas han avanzado a un ritmo promedio de entre 15 y 70 metros por día en sus ofensivas más destacadas", que eso no es ni un estancamiento ni una derrota, pero los investigadores ponen el contexto: es el progreso "más lento que en casi cualquier campaña ofensiva importante en cualquier guerra del último siglo". Mientras tanto, la economía de guerra de la Federación "se encuentra bajo una presión creciente, con la industria manufacturera en declive, una desaceleración del crecimiento del 0,6 % en 2025 y la ausencia de empresas tecnológicas competitivas a nivel mundial que impulsen la productividad a largo plazo".

Es la tormenta perfecta: bajas a mansalva y una economía tambaleante. No hay cuerpo que lo soporte, es el augurio del informe. Muy distinto al triunfalismo del Kremlin, una visión de la que ha convencido también al mediador en el proceso de paz con Kiev, los EEUU de Donald Trump.

¿Inevitable victoria?

"Si se escucha al presidente ruso, Vladimir Putin, e incluso a algunos responsables políticos estadounidenses, parece que Rusia marcha hacia una inevitable victoria en el campo de batalla en Ucrania". Dicen cosas como esta del 17 de diciembre pasado: "Nuestras tropas avanzan con confianza y aplastan a las fuerzas hostiles, derrotando a las unidades enemigas, sus grupos de fuerzas y reservas, incluyendo las llamadas formaciones de élite entrenadas en centros occidentales y equipadas con armamento extranjero moderno".

Dos días después, en su sesión anual de preguntas y respuestas de fin de año, Putin señaló que "desde que nuestras fuerzas expulsaron al enemigo de la región de Kursk, la iniciativa estratégica ha estado firmemente en manos de las Fuerzas Armadas Rusas. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras fuerzas están avanzando a lo largo de toda la línea de contacto". Otros han hecho eco de este sentimiento. Como señaló un responsable político estadounidense, Rusia tiene la ventaja. Y siempre la ha tenido. Son mucho más grandes. Son mucho más fuertes... En algún momento, el tamaño ganará", predijo Putin el 17 de diciembre.

Sin embargo, un análisis detallado de los datos sugiere que Rusia "difícilmente está ganando y, aún más interesante, que Rusia es una potencia en declive", expone el análisis. Los dos autores van a los datos y desarman el relato del mandatario. Por ejemplo:

En primer lugar, las fuerzas rusas han sufrido aproximadamente 1,2 millones de bajas (muertos, heridos y desaparecidos) y hasta 325.000 muertos desde febrero de 2022. Las bajas y muertes rusas en el campo de batalla son significativamente mayores que las ucranianas, con una proporción de aproximadamente 2,5:1 o 2:1. Las fuerzas ucranianas probablemente sufrieron entre 500.000 y 600.000 bajas, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos, y entre 100.000 y 140.000 muertes entre febrero de 2022 y diciembre de 2025. 20 Las bajas combinadas rusas y ucranianas podrían alcanzar los 1,8 millones y alcanzar los 2 millones para la primavera de 2026.

En segundo lugar, las fuerzas rusas avanzan con una lentitud notable en el campo de batalla . En la ofensiva de Pokrovsk, por ejemplo, avanzaron a una velocidad media de tan solo 70 metros al día. Esto es más lento que las campañas ofensivas más brutales del último siglo, incluida la notoriamente sangrienta Batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas rusas han ganado menos del 1,5 % del territorio ucraniano desde principios de 2024.

. En la ofensiva de Pokrovsk, por ejemplo, avanzaron a una velocidad media de tan solo 70 metros al día. Esto es más lento que las campañas ofensivas más brutales del último siglo, incluida la notoriamente sangrienta Batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas rusas han ganado menos del 1,5 % del territorio ucraniano desde principios de 2024. En tercer lugar, Rusia se está convirtiendo en una potencia económica de segunda o tercera categoría. Su economía presenta tensiones debido a la guerra, aunque no se ha desplomado. La industria manufacturera rusa está en declive, la demanda de los consumidores se está debilitando, la inflación se mantiene persistentemente alta y el país se enfrenta a una escasez de mano de obra. El crecimiento económico se desaceleró al 0,6% en 2025, y Rusia continúa quedándose atrás en tecnologías clave como la IA. Rusia tenía un total de cero empresas en la lista de las 100 principales empresas de tecnología del mundo, medida por capitalización de mercado.

Militares de la 148ª Brigada de Artillería Separada de Zhitomir de las fuerzas de Ucrania disparan un obús contra tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, el 23 de noviembre de 2025. Anatolii Stepanov / Reuters

Los objetivos se mantienen

McCabe y Jones destacan que el objetivo principal de Putin no ha cambiado en estos cuatro años: "es reintegrar a Ucrania a la esfera de influencia rusa, ya sea directamente mediante la conquista y anexión militar de Ucrania (como Rusia ha hecho en algunas zonas del este de Ucrania) o indirectamente instalando un aliado ruso en Kiev". Lo que se llama, desde hace años, el "mundo ruso". Además, "busca impedir una mayor expansión de la OTAN hacia el este, ya sea mediante su pertenencia a la OTAN o mediante la expansión de la esfera de influencia estadounidense o europea".

Después de no poder traer a Ucrania de nuevo a la órbita de Rusia tomando Crimea en 2014 y luego utilizando una combinación de unidades militares regulares e irregulares en el este de Ucrania durante los siguientes años, Putin recurrió a una invasión convencional en febrero de 2022. Pero el ejército ruso no pudo derrotar rápidamente a las fuerzas ucranianas mediante una campaña relámpago y ha recurrido a una estrategia de guerra de desgaste. Y ahí está, empantanado en una guerra de desgaste.

Esa guerra de desgaste se caracteriza por un alto índice de bajas, un gasto masivo de material y un movimiento limitado en las líneas del frente. La guerra de desgaste se distingue de la guerra de maniobras, en la que un atacante intenta derrotar decisivamente a un enemigo maximizando la velocidad y evitando batallas estratégicas sangrientas.

Rusia ha innovado en el uso de drones, guerra electrónica y otras facetas del combate y su aviación ha prestado apoyo a las unidades de maniobra terrestre rusas, en particular mediante el uso de bombas planeadoras de largo alcance y drones Shahed. La campaña aérea rusa contra objetivos energéticos, económicos y militares-industriales ucranianos también "ha sido altamente destructiva": los ataques rusos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones han dejado al sistema energético ucraniano incapaz de satisfacer solo el 60 % de la demanda nacional de electricidad a partir de enero de 2026 y han provocado apagones prolongados en todo el país, incluyendo Kiev.

Además, la base industrial de defensa rusa ha producido cantidades significativas de sistemas de armas, como carros de combate, municiones y drones, con la ayuda de China, Irán, Corea del Norte y otros socios para librar una guerra de desgaste continua. Rusia también cuenta con la ventaja de contar con un número mucho mayor de soldados movilizables.

Así que, al no haber un hundimiento total y mantenerse la visión de Putin del porqué de esta guerra, se explica por qué sigue la contienda abierta y por qué no triunfa el proceso negociador. Aún pesa el maximalismo.

En profundidad

Y, aún así, esto no aguanta mucho. Ya se extiende por el pueblo ruso el dolor de perder un hijo, un hermano, un padre, un esposo, peleando en Ucrania sin saber muy bien por qué. Pero ¿por qué son tan elevadas las bajas y muertes rusas? "Existen varias explicaciones posibles, como la incapacidad de Rusia para llevar a cabo eficazmente una guerra combinada y conjunta, tácticas y entrenamiento deficientes, corrupción, baja moral y la eficaz estrategia de defensa en profundidad de Ucrania en una guerra que favorece la defensa", dice el CSIS.

La estrategia de desgaste de Rusia ha aceptado el coste de un elevado número de bajas con la esperanza de debilitar finalmente al ejército y la sociedad ucraniana. En el campo de batalla, Rusia ha utilizado infantería desmontada para debilitar y desgastar las líneas ucranianas, junto con pequeños drones de visión en primera persona (FPV), artillería, bombas planeadoras y otras armas de distancia.

Las unidades rusas han realizado avances rutinarios utilizando pequeñas escuadras de tropas, a menudo mal entrenadas, apoyadas por vehículos blindados o vehículos ligeros de movilidad. Los cuarteles generales rusos superiores con frecuencia ordenan a estas fuerzas avanzar hacia posiciones ucranianas para realizar reconocimiento atrayendo fuego. Si se identifican con certeza las posiciones ucranianas, se pueden enviar soldados rusos a atacar posiciones, que se mapean con mayor precisión y luego se atacan con artillería, drones FPV y bombas planeadoras. Estas tácticas han provocado un elevado número de bajas y bajas.

Las fuerzas ucranianas también han impuesto costos significativos con su estrategia de defensa en profundidad en una guerra que ha favorecido en gran medida al defensor. Ucrania ha utilizado trincheras, dientes de dragón (obstáculos antitanque), minas y otras barreras, junto con artillería y drones, para desgastar a los soldados y vehículos rusos que avanzan. La línea del frente oriental, por ejemplo, continúa saturada de drones.

Como resultado, el movimiento de vehículos es difícil a menos de 15 kilómetros de la línea del frente. Los soldados de infantería deben, en cambio, marchar a sus posiciones durante 10 a 15 kilómetros. Ucrania también ha recurrido a señuelos y engaños, y está construyendo cuarteles generales subterráneos en el frente. Estas acciones han afectado la velocidad de avance de Rusia.

En todas sus ofensivas de los últimos dos años, Rusia no ha logrado avances rápidos que derrumben la línea del frente ucraniana y permitan amplias ganancias territoriales. "La ofensiva rusa de Pokrovsk ha avanzado más lentamente que las fuerzas aliadas en la Batalla del Somme de la Primera Guerra Mundial, una de las ofensivas más arduas de la guerra. Las ofensivas rusas en torno a Kupiansk y Chasiv Yar han sido aún menos eficientes, moviéndose a una velocidad apenas inferior a la de las campañas históricas", se lee.

Además de su lento ritmo de avance, las ganancias territoriales de Rusia en los últimos dos años han sido modestas. En 2024, las fuerzas rusas se apoderaron de aproximadamente 3.604 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, o alrededor del 0,6% de Ucrania, un área menor que el estado estadounidense de Delaware. En 2025, las fuerzas rusas lograron avances ligeramente mayores, ocupando aproximadamente 4.831 kilómetros cuadrados (alrededor del 0,8 % de Ucrania) y recuperando aproximadamente 473 kilómetros cuadrados en el óblast ruso de Kursk.

Los avances de Rusia desde que tomó la iniciativa en enero de 2024 son mucho menores que los grandes cambios territoriales observados anteriormente en la guerra. En el punto álgido de la invasión inicial, en marzo de 2022, las fuerzas rusas se apoderaron de aproximadamente 115.000 kilómetros cuadrados en menos de cinco semanas, pero para abril de 2022, Ucrania había recuperado más de 35.000 kilómetros cuadrados. Para noviembre de 2022, Ucrania había recuperado aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados, incluso mediante contraofensivas exitosas en los alrededores de Járkov y Jersón.

En total, las fuerzas rusas se han apoderado de alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados (aproximadamente el 12% de Ucrania) desde la invasión de 2022 y controlan alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados (aproximadamente el 20% de Ucrania y un área aproximadamente del tamaño de Pensilvania).

El mandatario ruso, Vladímir Putin, en una imagen de archivo. GETTY IMAGES

Vulnerabilidades explotables

Esa realidad, sumada a la economía doliente, por la campaña y las sanciones internacionales, hace que Rusia tenga "varias vulnerabilidades que Estados Unidos y Europa pueden explotar". Incluso con las recientes tensiones transatlánticas por Groenlandia y otros asuntos, la cooperación entre Estados Unidos y Europa es posible en este punto, creen los investigadores.

La primera vulnerabilidad es la economía rusa. El aumento de las sanciones contra el sector energético ruso, incluyendo sanciones contra cualquier país que compre petróleo ruso, probablemente causaría graves problemas. Las sanciones energéticas podrían combinarse con sanciones contra otras exportaciones rusas, como minerales, metales, productos agrícolas y fertilizantes. Algunos miembros del Congreso han sugerido imponer aranceles de hasta el 500 % a las importaciones de productos de países que compran petróleo, gas, uranio y otros productos rusos. Se incluye en este bloque la "flota en la sombra" rusa, vulnerable a las acciones de Estados Unidos y los países europeos. Esta flota se utiliza para eludir las sanciones económicas occidentales al petróleo ruso transportado por mar.

Y una segunda vulnerabilidad rusa es el costo en sangre de una guerra prolongada. Como se ha señalado en este análisis, Rusia ha sufrido un número masivo de muertes y bajas totales. Si Moscú continúa demorando las conversaciones de paz, Estados Unidos y Europa deberían proporcionar armas, minas, capacidades de ingeniería y otros materiales más avanzados y de mayor alcance a Ucrania. La ayuda estadounidense puede provenir de la Lista de Requerimientos Priorizados de Ucrania, que incluye paquetes de equipo y municiones proporcionados por Estados Unidos, adquiridos por países europeos y coordinados por la OTAN. Estados Unidos y Europa también podrían proporcionar capacitación adicional a los comandantes y al personal de los cuerpos de ejército ucranianos.

"A pesar de los desafíos rusos, la gran ironía es que EEUU y Europa no han logrado ejercer plenamente sus poderes económicos ni militares. Sin mayor sufrimiento, Putin prolongará las conversaciones y seguirá luchando, incluso si eso significa millones de bajas rusas y ucranianas", concluyen Jones y McCabe.