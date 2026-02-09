Feijóo ataca a Sánchez: "Se cree que libra La Guerra de las Galaxias, pero lo suyo se parece más a 'Torrente, presidente'"  

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes que la derrota del PSOE en las elecciones aragonesas, en las que la socialista Pilar Alegría perdió cuatro escaños e igualó el peor resultado de la formación en esta región, son una nueva señal de que los españoles quieren que Pedro Sánchez se vaya cuanto antes del gobierno.

"¿Cuántos tortazos necesita más para entender que los españoles no le quieren? Su soberbia es tan mayúscula que no sólo se agarra al Gobierno, sino que alarga la agonía política de España. Ha decidido que todo el partido se hunda con él. El PSOE ya no compite con el PP por ganar. Compite por no quedar tercero", ha señalado.

Rodeado de sus barones, incluyendo el propio candidato del PP en Aragón, Jorge Azcón, Feijóo ha dicho en la sede del PP en la calle Génova que los españoles ya conocen al PSOE, "y por eso no les vota". "El PSOE ha desconectado de los españoles. Tanto ocuparse de Marte y nadie le ha dicho que quien está a años luz de España es él. Si él quiere seguir haciendo oídos sordos, simulando que libra la Guerra de las Galaxias, cuando lo suyo se parece más a Torrente, presidente", ha dicho, en referencia a un tuit que Sánchez publicó aludiendo al magnate Elon Musk.

Mensajito a Vox

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano de partido entre congresos, Feijóo también ha dejado varios mensajes a Vox, con quien estára obligado a entenderse Azcón si quiere gobernar tras las elecciones aragonesas. "Estos comicios se convocaron porque no se dejaba gobernar a Azcón. Y los aragoneses han dicho que quiere que gobierne Azcón. Pero también han dejado claro que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad", ha dicho.

En ese punto, Feijóo ha pedido a los dirigentes de Vox que respeten a los votantes del PP. "No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros, no confundan quiénes son los adversarios y tampoco cuáles son las prioridades. No somos iguales, pero seguro que hay puntos de acuerdos coherentes entre sus votantes y los nuestros. Lo que acordemos de forma razonable se hará, y lo que no acordemos porque no está en la Constitución y en las leyes, no se hará", ha señalado. Y ha advertido a Abascal de un castigo electoral si se acaba convirtiendo en un muro para impedir la gobernabilidad en Aragón, pero también en Extremadura. "Aquí se convence, no se impone. Y aquí se gobierna para todos. Y a ver si los electores castigan a quien no deja gobernar", ha finalizado.