Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El día en el que Felipe VI casi sufre una desgracia por culpa de un guepardo del rey Juan Carlos
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

El día en el que Felipe VI casi sufre una desgracia por culpa de un guepardo del rey Juan Carlos

El emérito recuerda en un pasaje de su libro 'Reconciliación' que el guepardo que le regaló la hermana del sha de Irán pudo haber causado una tragedia en La Zarzuela. 

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
El rey Juan Carlos y Felipe VI en verano de 1995 en Ibiza
El rey Juan Carlos y su hijo Felipe VIStephane Cardinale - Corbis

Que el rey Juan Carlos cuente que le gusten los animales no es ninguna novedad. A los miembros de la familia real le suelen gustar, y para muestra la pasión de la reina Sofía por los pandas y la felicidad de la infanta Sofía con los perros guía de la ONCE en su segundo acto oficial en solitario.

Lo que sí sorprende son dos animales que tuvo en La Zarzuela. Uno de ellos acabó mal y otro casi supone un gran disgusto. Así lo cuenta el propio emérito en sus memorias, donde recuerda que tuvo dos guepardos.

"El primero me lo regaló el emperador de Etiopía, Haile Selassie. Murió de una indigestión de pájaros", indica Juan Carlos de Borbón en un sorprendente pasaje de Reconciliación sobre estos animales salvajes que tuvo en La Zarzuela.

El rey emérito, Juan Carlos I, y su hijo Felipe VI.
  El rey emérito, Juan Carlos I, y su hijo Felipe VI.Getty Images

El segundo no murió en esas circunstancias, pero casi cuesta un disgusto. "El segundo fue un regalo de la hermana del sah de Irán", comienza el rey Juan Carlos. "Un día que lo paseaba con correa por los jardines de la Zarzuela, pasó mi hijo Felipe al volante de su kart y el guepardo saltó hacia él sin que yo pudiera contenerlo".

"Se quedó todo en un susto", añade, aunque este suceso pudo haber supuesto una desgracia con Felipe VI, que seguramente se llevó un susto, sí, pero el mayor de su vida.

¿Qué hizo Juan Carlos? Pues o él mismo o alguien le hizo saber que un guepardo, un carnívoro que es el animal terrestre más veloz del mundo, ni podía ni debía estar en La Zarzuela, así que tras lo que pasó con su hijo decidió "enviarlo al zoo de Madrid".

Ahora tiene un loro con una cresta con los colores de la bandera de España

En este mismo capítulo, Juan Carlos I cuenta que ve a los animales "como compañeros de juegos y de bromas, llenos de vitalidad y de sorpresas". Añade que "tenía siete perros en el Palacio de la Zarzuela", pero ahora está a su lado en Abu Dabi un loro blanco que "luce una cresta con los colores de la bandera española".

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO