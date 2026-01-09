La sorpresa con la que Kate Middleton ha celebrado su 44 cumpleaños y donde reflexiona sobre lo agradecida que se siente por estar viva

Cuando un miembro de la casa real británica cumple años, lo habitual es que desde sus cuentas oficiales en redes sociales se les felicite. Para los niños o en aniversarios redondos se aprovecha para publicar nuevos vídeos o fotos de la persona que está de aniversario, una forma con la que comprobar cómo van creciendo por ejemplo los príncipes George, Charlotte y Louis.

Pero el 9 de enero de 2026 nos ha llegado una sorpresa de Kensington Palace. En el día en el que Kate Middleton cumplió 44 años la protagonista fue ella. Pero no se trató de un clásico posado, sino que aparece en un vídeo con el que honra a la naturaleza y que está dedicado al invierno.

Kate Middleton en un acto de Urban Nature Movement para fomentar la conexión con la naturaleza Getty Images

Se trata de la cuarta y última entrega de Mother Nature, una serie de vídeos grabados por Will Warr que fueron estrenados en mayo de 2025. En aquel momento se dedicó a la primavera, en agosto fue al verano, mientras que el vídeo del otoño vio la luz en noviembre.

Dos meses después ha llegado el vídeo del invierno, que muestra la voz y la imagen de la princesa de Gales durante un paseo por Berkshire, cerca de su residencia en Windsor, donde luce un look campestre y adecuado a las bajas temperaturas reinantes en estas fechas.

En este vídeo se puede ver a la princesa de Gales paseando por un paisaje invernal. Cruza un puente, sumerge parte de su mano en un arroyo, lo que deja ver su anillo de compromiso, y se para a observar la naturaleza que le rodea a la orilla de un río.

"Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno nos trae quietud, paciencia y una profunda reflexión. Donde la corriente se calma lo suficiente para que podamos vernos reflejados. Para descubrir lo más profundo de nosotros mismos, junto a los susurros y el pulso de cada ser vivo, me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy".

Porque los ríos que llevamos dentro fluyen con facilidad, los miedos se disipan, limpian y purifican. Reconcilia nuestras lágrimas y descubre lo que significa estar vivo. Ser uno con la naturaleza, un maestro silencioso y una voz suave que guía. En memoria. Ayudándonos a sanar”, finaliza la princesa de Gales.

El mensaje de Kate Middleton

"La serie Mother Nature ha sido un reflejo profundamente personal y creativo sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar. Pero también es una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la curación colectiva", señaló como comentario junto al vídeo.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos George, Charlotte y Louis en su felicitación navideña con un posado primaveral en Norfolk. Josh Shinner

"Hay mucho que podemos aprender de la madre naturaleza mientras buscamos construir un mundo más feliz y saludable", finalizó la princesa de Gales en un mensaje que firmó con la C, la inicial de su nombre. No olvidemos que por mucho que muy a su pesar sea conocida como Kate, su nombre es Catherine.

Una etapa complicada que ha ido dejando atrás

Así, en el día de su 44 cumpleaños ha cerrado este proyecto con la que quiso poner en valor la importancia de estar en contacto con la naturaleza también para sanar y sentirnos mejor. Para ella siempre ha sido fundamental, pero más desde que enfermó. Justo dos años antes, en enero de 2024, fue sometida a una operación abdominal. En marzo reveló que padecía cáncer y que debía recibir quimioterapia.

En enero de 2025 comunicó que estaba en remisión. Durante todo ese tiempo se apoyó en su familia, pero también en el contacto con la naturaleza, que tanto bien le ha hecho. Por ello quiere que todo el mundo tenga presente lo mucho que puede ayudar en los malos momentos, pero también en los buenos.