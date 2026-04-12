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Luto en la Casa Real de Dinamarca tras fallecer John Donalson, el padre de la reina Mary
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Luto en la Casa Real de Dinamarca tras fallecer John Donalson, el padre de la reina Mary 

Según se explicó, la salud de Donaldson, originario de Escocia pero afincado en la isla oceánica de Tasmania, se había deteriorado en los últimos años.

EFE
John Dalgleish Donaldson
John Dalgleish DonaldsonGamma-Rapho via Getty Images

Luto en la Casa Real de Dinamarca. El padre de la reina consorte Mary, el profesor John Dalgleish Donaldson, ha muerto a la edad de 84 años en Hobart, Tasmania (Australia). La Casa Real explicó que la salud de Donaldson, originario de Escocia pero afincado en la isla oceánica de Tasmania, se había deteriorado en los últimos años.

Mary le pudo visitar por última vez a finales de marzo, cuando compartieron un "tiempo muy valioso" juntos.

"Mi corazón se siente pesado y mis pensamientos son grises. Mi querido padre ha fallecido. Pero sé que cuando la pena se asiente, los recuerdos iluminarán mi presente y lo que se mantendrá más fuerte serán el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó", declaró Mary según un comunicado.

Donaldson era profesor de matemáticas aplicadas en Tasmania, donde nació Mary, a la que el rey Federico conoció en el año 2000 durante los Juegos Olímpicos de Sidney.

-Noticia en ampliación-

EFE
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