Las confesiones de Pablo Urdangarin tras cumplir su mayor sueño: lo que piensa de su padre, lo que tiene que soportar y la oportunidad que espera que le llegue

Pablo Urdangarin es uno de los sobrinos de Felipe VI más extrovertidos. Por eso no le cuesta tanto desenvolverse con soltura ante los medios de comunicación. Lo cierto es que lo necesita, porque al contrario que sus hermanos ha escogido una carrera pública como jugador de balonmano, así que de vez en cuando concede entrevistas y es más accesible para la prensa.

De este modo, no tuvo reparos en hablar con Manu Carreño en El Larguero de Cadena SER. El motivo de la entrevista no es que sea hijo de Iñaki Urdangarin, y menos de la infanta Cristina, sino que ha sido convocado por primera vez por la selección española de balonmano. Se cumple así su gran sueño, algo que desveló cuando estando en el TSV Hannover-Burgdorf, cuando confesó que su mayor deseo era convertirse en jugador de la selección española de balonmano, como hizo su padre. Pues lo ha conseguido.

Pablo Urdangarin y Borbon en un partido entre el Barça v el Rayo Vallecano en el Camp Nou Soccrates Images via Getty Images

Manu Carreño empezó bromeando con el largo nombre de su entrevistado, Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarin de Borbón, y recordó que es octavo en la línea de sucesión al trono de España, ante lo que el jugador de balonmano comentó que sí, que era un dato.

Pero el locutor no quería ir por ahí, sino por su carrera deportiva, y más concretamente sobre el hecho de que Jordi Ribera, el seleccionador nacional de balonmano, le haya convocado. Pablo Urdangarin debuta el 30 de octubre de 2025 en un amistoso entre España y Suecia. El jugador espera que sea el primer partido de muchos.

"La verdad es que desde que me llamó no me lo quito de la cabeza. Nunca he estado en la selección en ningún tipo, en ninguna concentración juvenil, pero esta para mí es la que cuenta y tengo muchas ganas", señaló Urdangarin, que a sus 24 años debuta en la absoluta.

Pablo Nicolas Urdangarin —a la derecha— durante un partido del Barça de balonmano. Gerard Franco GTRES

"Me escribió Jordi Ribera por si podía hablar y me llamó el día después de jugar contra el Barça y fue básicamente para decirme que confiaba en mí para la convocatoria. Directamente empezamos a hablar de la semana, qué partidos íbamos a hacer, entrenamientos y a mí me dio poco tiempo a procesar todo lo que me estaba diciendo porque él me iba diciendo todo lo que íbamos a hacer durante la semana y solo me quedaba con que iba con la selección. Fue un poco complicado pero muy contento", añadió.

"Cuando colgué, llamé a mis padres. Estaba con mi novia y ella emocionada, yo emocionado y lo primero que hice fue llamar a mi madre y llamar a mi padre y luego a mis hermanos. No me lo esperaba. Siempre piensas en la selección, pero no hasta que te llega. Siempre aspiras hasta llegar hasta la selección, pero no sabes cuándo te va a llegar la llamada. En una sensación como de estar casi, pero hasta que te llaman no te lo crees", comentó Pablo Urdangarin sobre lo que hizo después de recibir la feliz noticia.

Pablo Urdangarin e Irene Urdangarin se saludan muy animados en un partido de balonmano del BM. Granollers en Barcelona en noviembre de 2024. Eva Parey

Carreño preguntó al lateral del Granollers cómo supo que quería dedicarse al balonmano, ante lo que dijo que "al acabar el cole fue como un momento de pensar si de verdad quería seguir jugando al balonmano en serio o pasar a otra cosa, y decidí probar. Me fui a Alemania un año para ver si era de verdad lo que me gustaba y me encantó y aquí estoy ahora". Allí estuvo en el TSV Hannover-Burgdorf, donde se encontraban el entrenador Antonio Carlos Ortega y su segundo, Iker Romero, que conocían bien a Iñaki Urdangarin.

El nieto de Juan Carlos I no tuvo reparos en hablar de su padre y en cómo le ayuda: "Obviamente hablamos mucho de balonmano y yo le llamo antes de cada partido para comentarlo o cómo estoy anímicamente. Me da consejos no solo de balonmano, de temas de confianza en mí mismo, no psicología, pero un poco del estilo, de la actitud, de disfrutar, y me ayuda mucho. Después depende del partido. Si tengo un buen partido le digo '¡hombre, papi, qué te ha parecido el partido!' Si pierdo es otra historia. Ya lo dejamos para el día siguiente”.

¿Le ha perjudicado o beneficiado ser hijo de Iñaki Urdangarin? Pablo lo tiene claro: "Perjudicado nunca porque yo lo he llevado con bastante honor. Y nunca me ha caído ningún tipo de hate. Me lo he tomado todo bastante bien y tener a mi padre, que ha sido leyenda del balonmano a mí eso me encanta. Me siento orgulloso de mi padre aunque no le haya podido ver jugar, pero solo pienso en cómo puedo ser yo como jugador y dejar lo que es mi padre para la gente a la que le gusta comentar estas cosas".

Pablo Urdangarin e Iñaki Urdangarin GTRES

Al escuchar lo del hate, Manu Carreño quiso saber si Urdangarin tenía que aguantar muchos insultos en los partidos: "Sí, de vez en cuando sí. Cuando el partido se pone caliente recibes algunos insultos, pero yo me lo tomo como que estoy haciendo algo bien porque me están intentando quitar el partido. Como no suele pasar tanto, no me preocupa".

Le gustaría volver al Barça

Pablo Urdangarin contó también que fue importante "salir de un país como Suiza, que no tiene tanto nivel de balonmano a llegar a Alemania, donde casi nació el balonmano. Di un salto bastante importante y con la ayuda de Carlos y de Iker pues me ayudaron un montón a dar ese salto y a seguir jugando al balonmano".

De ahí pasó al Nantes, después al Barça B y finalmente al Granollers, donde está contento, si bien no descarta volver al club blaugrana: "Por ahora estoy centrado en este año con el Granollers. Como acabo este año estoy pensando en lo que puede pasar en el futuro, pero yo creo que lo importante es pensar en el presente, en el equipo que tenemos a qué podemos llegar. Estaría bien volver al Barça, el mejor equipo del mundo, pero me queda bastante por mejorar y ojalá me llegue la oportunidad".