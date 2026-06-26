Las imágenes y el plan que demuestran que el romance de Kendall Jenner y Jacob Elordi va viento en popa

Lo que en abril empezó siendo como un simple rumor más alrededor del festival de Coachella se ha convertido en un romance que parece ir viento en popa. Desde que se supo que la modelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi estaban saliendo juntos, la pareja ha sido objeto de curiosidad y miradas tanto por parte de sus fans como los paparazzi.

Un mes después de esos primeros rumores, se publicaron las primeras imágenes de Elordi y Jenner juntos. Primero, durante unas vacaciones en Hawái en las que la modelo y el actor aparecían totalmente relajados en la playa, y posteriormente saliendo en coche de una cita a cuatro con Kylie, hermana pequeña de Kendall, y Timothée Chalamet.

La mayor de las Jenner, que iba a en el asiento del copiloto del coche que conducía Elordi, intentó taparse el rostro para evitar ser fotografiada, pero las imágenes se viralizaron rápidamente.

Desde entonces, se han publicado instantáneas de la pareja haciendo diferentes planes en Los Ángeles y de viaje en Tokio, donde no dudaron en posar con los responsables o chefs de los restaurantes que fueron visitando durante su estancia.

Ahora, Elordi y Jenner parecen haber dado un paso más en su relación después de viajar juntos a Australia, la tierra natal del actor de origen vasco. La modelo y el protagonista de Cumbres borrascosas fueron captados bajando del avión y esta semana se publicaron fotos de ellos paseando por Byron Bay, donde Elordi tiene una casa con una amplia finca.

En las fotos se aprecia que ambos intentan pasar desapercibidos, con anoraks y gafas de sol, mientras pasean al perro de Elordi y paran en un puesto para tomar algo. Según algunos medios como Daily Mail o Page Six, la pareja habría viajado a Australia para celebrar el cumpleaños del actor, que este viernes cumple 29 años, con su familia, algo que demostraría que la relación va en serio.

De hecho, este viernes el portal sobre famosos Deux Moi ha publicado un vídeo de la pareja abrazada y acompañada de la madre de Elordi, Melissa, en local de la zona de Byron Bay.

Por ahora ni la modelo ni el intérprete se han pronunciado sobre su relación pero, a juzgar por las imágenes, todo apunta a que este verano veremos a la pareja hacer más planes. Si es algo pasajero o una relación estable, solo el tiempo lo dirá.