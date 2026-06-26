Doble presión legal contra los ultras de AfD en Alemania: violan las normas y son una amenaza que debe vigilarse

Simpatizantes de Alternativa para Alemania (AfD) en Renania del Norte-Westfalia, en una protesta contra las políticas de empleo del Gobierno, el 5 de junio de 2026.

El debate en torno al futuro político y la legalidad del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha vuelto al centro del escenario político europeo tras dos significativos reveses en el ámbito legal y de inteligencia.

Por un lado, un riguroso dictamen elaborado por la Sociedad para los Derechos Civiles (GFF, por sus siglas en alemán) ha concluido de forma categórica que la formación política vulnera los principios democráticos fundamentales y la dignidad humana consagrados en la Ley Fundamental alemana. Como explica el diario El País, el estudio técnico sostiene que el marcado carácter racista de su programa y sus posicionamientos políticos justifican el inicio de un proceso formal de ilegalización.

Este exhaustivo análisis jurídico -financiado de manera independiente a través de donaciones privadas de más de 20.000 ciudadanos con un presupuesto superior al millón de euros- aporta nuevos argumentos técnicos e institucionales a quienes exigen un cordón sanitario y judicial definitivo frente a la marea etnonacionalista en el país.

Casi de forma simultánea, el frente institucional en las regiones alemanas ha sumado otro capítulo adverso para la AfD. La Audiencia de Baviera ha desestimado de forma definitiva el recurso presentado por la formación ultra, ratificando de este modo que los servicios secretos del Estado (la Oficina para la Protección de la Constitución) tienen plena competencia y justificación legal para mantener bajo observación y vigilancia a la sección bávara del partido.

La AfD ya había fracasado previamente en sus intentos de frenar esta vigilancia en los tribunales mediante medidas cautelares, y posteriormente en 2024 vio cómo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Múnich calificaba sus demandas como "injustificadas".

Con esta última resolución del tribunal de apelación bávaro, se consolida la facultad de la inteligencia interior para vigilar sus actividades bajo la sospecha de extremismo de derechas. Ambos acontecimientos añaden una intensa carga de escrutinio sobre la AfD, en un contexto donde el partido roza el 30% en los sondeos de opinión a nivel nacional y proyecta importantes ascensos de cara a las próximas citas electorales en los estados federados del este del país.

El cruce entre la acción de la inteligencia civil y las crecientes conclusiones sobre su inconstitucionalidad sitúa a las instituciones democráticas alemanas ante el complejo dilema de activar los mecanismos más estrictos de su modelo de "democracia militante o defensiva".

El partido de ultraderecha lidera actualmente todas las encuestas de intención de voto en Alemania, alcanzando un máximo histórico de entre el 26% y el 27%. Este auge coincide con el desplome en la popularidad de la actual "gran coalición" de gobierno, encabezada por el canciller Friedrich Merz (CDU) junto al SPD, debido al fuerte descontento social con la economía y la gestión migratoria, informa la cadena DW.

El servicio secreto alemán declara a los ultras de AfD "contrarios a la Constitución" y "extremistas" y abre la puerta a ilegalizarlos En las elecciones generales anticipadas del pasado 23 de febrero, fue la segunda fuerza más votada, con un 20,8 % de los votos. Son los opositores más pesados.

¿No sabes alemán? No entras

En este contexto, y según informa EFE, los gestores de unas instalaciones de baño en un lago en Halle, en el este del país, han prohibido la entrada a quienes no tengan conocimientos suficientes de alemán por considerar que es necesario que los bañistas estén en condiciones de entender las reglas del lugar y las instrucciones de los socorristas. "Tenemos que estar seguros de que los visitantes entienden nuestras reglas para poder garantizar la seguridad", se justifica el gerente de la zona de recreo, Mathias Nobel, en declaraciones que recogen varios medios alemanes, entre ellos en canal de televisión NTV.

La regla se creó tras un incidente durante el pasado fin de semana en el que el propio Nobel tuvo que salvar a un niño pequeño que se había adentrado mucho en el lago, en una de cuyas orillas se ubica el área recreativa en el paraje natural, con acceso para bañistas. "Nuestro lago tiene en algunas partes 13 metros de profundidad, eso es demasiado peligroso", dijo Nobel.

En una declaración publicada en la página web de las instalaciones de Heidebad se señala que "las situaciones peligrosas se repiten con frecuencia porque las señales de advertencia, la información sobre la profundidad o las instrucciones de los socorristas no se entienden o se ignoran". Ante todo, destacan, los niños tienen que saber cómo comportarse en el agua y estar bajo supervisión de adultos que sepan lo que tienen que hacer. Además, añaden que la gente tiene que estar en condiciones de entender a los socorristas.

La nueva regla ya ha empezado a aplicarse y ha habido casos en los no se ha permitido la entrada de personas que parecían tener problemas de comprensión de la lengua autóctona.

Halle es una ciudad situada en el estado federado de Sajonia-Anhalt donde habrá elecciones regionales en septiembre y donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tiene en las encuestas de intención de voto un 40 % de apoyos.