Cloé encuentra el amor en el Camino de Santiago: "Lo dejamos todo para cumplir nuestro sueño"

La Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, España, es donde terminan todas las rutas del conocido "Camino de Santiago".

Amor a primera vista en Santiago de Compostela. En 2023, la vida de Cloé, una profesora belga, cambió por completo tras peregrinar a la catedral de la ciudad gallega. Según informa el diario alemán Focus, en ese año la protagonista comenzó la peregrinación junto a su amiga desde Le Puy-en-Velay al sur de Francia. No obstante, sucedió un giro de los acontecimientos: su compañera resultó herida, se quedó sola y entonces, conoció a Raphaël.

"Fue entonces cuando nos enamoramos y comenzó nuestra historia", asegura la peregrina en declaraciones al medio de comunicación. Al final del camino decisió "unirse" a él, y por tanto, cambiar su vida.

A partir de ese momento, y tal y como reza la publicación, la profesora belga y su nuevo novio francés mantuvieron una relación a distancia durante un año. En otoño de 2024, decidieron volver a hacer el Camino de Santiago juntos, y fue mientras caminaban cuando encontraron su nueva casa. Pero no estaba en venta.

El objetivo: cumplir su sueño conjunto

"Lo dejamos todo para hacer realidad nuestro sueño", asegura la protagonista en sus declaraciones. Todo fue cuestión de suerte. Pocos días después de descubrir "la casa de sus sueños", Cloé y su novio la encontraron por un portal inmobiliario de Internet.

Precisamente, esta fue la señal para emprender la transición: este nuevo 2026 abrirán una casa de vacaciones para los peregrinos del Camino de Santiago. Asimismo, una vez terminada la temporada, lo utilizarán como casa rural.

Según los datos de la Oficina de Acogida al Peregrino, localizada a los pies de la Catedral de Santiago, solo en 2025, 531.000 peregrinos realizaron el Camino. Entre ellos, 229.000 eran españoles y 298.000 extranjeros. Estas son 3 curiosidades del camino a los restos mortales del Apóstol, recogidas por el medio de comunicación: