Leonardo Dicaprio desvela el secreto de su larga carrera y tiene mucho que ver con ocultar su rostro tras las gafas de sol o con una gorra
El actor ha concedido una  entrevista a la revista 'Time', que le ha elegido Artista del Año.

Mila Fernández
Leonardo DiCaprio en la 14ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el Ray Dolby Ballroom el 9 de enero de 2024.
  Leonardo DiCaprio en la 14ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el Ray Dolby Ballroom el 9 de enero de 2024.WireImage

Más de 35 años de carrera, siete nominaciones a los Oscar, y uno de ellos en su poder, tres Globos de Oro y los mejores elogios de la crítica del mundo con algunos de sus trabajos avalan la trayectoria profesional de Leonardo Dicaprio quien ha sido reconocido como Artista del Año por la revista Time.

Por esto motivo, el protagonista de Titanic, El lobo de Wall Street o El Renacido, ha concedido una larga entrevista al medio estadounidense, algo completamente inusual en Dicaprio que huye de estos encuentros con la prensa si no es por la promoción de una de sus películas y ahora está especialmente volcado en la de Una batalla tras otra.

"Si DiCaprio nunca se propuso ser una gran estrella, no hay manera de evitarlo: ahora lo es", afirman en este artículo y el actor reflexiona sobre el complicado manejo de la fama y cómo mantener su vida privada alejada del foco. 

"Ha sido un equilibrio que he estado manejando toda mi vida adulta y aún así no soy un experto. Creo que mi filosofía simple es solo salir y hacer algo cuando tienes algo que decir o algo que mostrar. De lo contrario, simplemente desaparece tanto como puedas", admite Dicaprio sobre su carácter huidizo y su tendencia a pasar desapercibido, ocultándose tras gorras de beisbol y gafas de sol. Tanto empeño pone en ir de incógnito que el pasado verano, las autoridades españolas lo detuvieron como a cualquier otro turista durante sus vacaciones en Ibiza porque no lo reconocieron.

En la charla también admite que aunque el éxito de Titanic "le dio la libertad", también encontró la atención abrumadora y creía que la gente se estaba hartando de él. Fue entonces cuando comenzó a pensar en cómo sobrevivir en un trabajo que ama: "Pensé, bueno, ¿cómo tengo una carrera larga ? Porque amo lo que hago, y siento que la mejor manera de tener una carrera larga es desaparecer de la vista de la gente". Y así ha tratado de hacerlo siempre.

