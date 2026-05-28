La ONU advierte que el año más caluroso de la historia podría llegar antes de 2030

Los efectos del cambio climático se dejarán notar en los próximos cinco años

Las temperaturas del mes de mayo están siendo récord en parte de Europa occidental. En Reino Unido han tenido el día más caluroso para esta época del año, con casi 35ºC de máxima en Londres. En España también se están experimentando registros que son más propios del verano que de la primavera.

Y esta tendencia podría continuar a lo largo de los próximos años. La ONU ha advertido en un informe que el período 2026-2030 podría ser especialmente caluroso. De hecho, hay un 86% de posibilidades de que uno de estos años sea el más cálido de la historia en términos globales.

El estudio, titulado Predicciones Climáticas Anuales a Decenales 2026-2035, se ha elaborado con datos de 13 centros científicos internacionales y 250 simulaciones climáticas. Estas son sus principales conclusiones:

La temperatura media global entre 2026 y 2030 se encontrará entre 1,3°C y 1,9°C por encima de los niveles de 1850-1900.

Hay un 86% de probabilidades de que se bata un récord anual de temperatura.

Es muy probable superar temporalmente 1,5°C, pero sigue siendo excepcionalmente improbable que la media de cinco años alcance los 2°C.

El informa también destaca como probable (64% de posibilidades) que se produzca el fenómeno de El Niño, teniendo mayor efecto entre 2027 y 2028. Esto tendría un impacto importante en el clima mundial.

"Los modelos indican que hay un 64% de probabilidades de que las temperaturas en la zona clave del Pacífico se mantengan por encima del promedio. lo que podría desencadenar olas de calor, sequías e inundaciones en regiones tropicales", subraya la ONU.

El calentamiento no afectará por igual a todo el planeta

Uno de los aspectos relevantes del estudio es que esta subida de temperaturas no tendrá efectos uniformes en todo el planeta. Cada región presentaría unos patrones distintos.

Un ejemplo son las lluvias:

Período más húmedo: en Sahel, norte de Europa, Alaska y Siberia. En el suertes de Europa los inviernos podrían ser también más lluviosos.

en Sahel, norte de Europa, Alaska y Siberia. En el suertes de Europa los inviernos podrían ser también más lluviosos. Período más seco: la Amazonía tendría condiciones más secas y podrían producirse incendios.

El Ártico seguiría calentándose a más de 3,5 veces la temperatura global. "Esto acelerará la pérdida de hielo marino en el mar de Barents y el mar de Bering, con consecuencias para ecosistemas y comunidades indígenas", expone la ONU.

Aunque las conclusiones del estudio no sean optimistas, la ONU considera que todavía hay cierto margen de mejora: "Cada tonelada de CO₂ evitada cuenta. Cada política de adaptación implementada salva vidas".