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Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso para hablar de los escándalos judiciales en torno al PSOE
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Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso para hablar de los escándalos judiciales en torno al PSOE

El presidente del Gobierno solicita "informar sobre la situación política" tras los últimos escándalos, en respuesta a las exigencias de sus socios de gobierno y legislatura. La cita se espera para finales de junio.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Pedro Sánchez en el Congreso con cara de circunstancia tras una intervención del Partido PopularAnadolu via Getty Images

Pedro Sánchez pide la palabra. El presidente del Gobierno ha solicitado comparecer en el Congreso tras los recientes escándalos judiciales y policiales al PSOE y otros entornos de influencia, como el caso que afecta al expresidente Zapatero. La cita, que busca "informar sobre la situación política" se espera para finales de junio.

Con su anuncio, Sánchez buscaba adelantarse a una proposición conjunta de ERC, Podemos, BNG y Compromís, que acababan de presentar un texto para exigir explicaciones en primera persona por parte del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. También reclamaba explicaciones Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

Este miércoles, agentes de la UCO se personaron en la sede del PSOE en Ferraz para recopilar información referente al 'caso Leire' y la presunta implicación del partido en la trama para interferir en procesos judiciales que afectaban al propio PSOE o al entorno de Pedro Sánchez

Fuentes de Moncloa matizan que, pese al alcance de los casos, no será lo único de lo que hable Pedro Sánchez. Como ya ocurriera en anteriores citas similares, el presidente va a aprovechar para tratar otros temas, como el Consejo Europeo del 18 y 19 de junio

Ello condicionará la fecha finalmente elegida por Sánchez, que podría irse al miércoles 24 de junio, por ser el último pleno de la cámara antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones.

Sus explicaciones hasta ahora

Desde que se conociera la imputación de Rodríguez Zapatero el martes 19 de mayo, Sánchez apenas se ha referido a la cuestión en una breve intervención de "total apoyo" en la sesión de control del miércoles 20 en el Congreso, más la rueda de prensa de este miércoles 27. Su intervención desde Roma tras verse con el papa quedó, no obstante, marcada por la investigación en curso en la sede del PSOE. Sobre ambos asuntos habló el presidente del Gobierno y líder socialista. 

Bajo la certeza de que el PSOE va a mantener su posición de "colaborar plenamente" con la Justicia, quiso restarle relevancia a una intervención que, adujo, no se trataba de un registro. "Ninguna de estas investigaciones impugnan lo que está haciendo el Gobierno y las fuerzas progresistas en favor de la ciudadanía", añadía. 

Con respecto a la situación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero, quiso reiterar su "total apoyo". "Después de lo que he leído y de haber compartido este asunto con personas que saben de Derecho más que yo, no hay motivos para cambiar esa posición", remataba sobre el auto completo del caso.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

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Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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