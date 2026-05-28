Harald de Noruega quita hierro al vínculo de Mette-Marit con Epstein y recuerda que "está gravemente enferma"

Este martes, Haakon de Noruega no utilizó eufemismos para referirse a la salud de su mujer, Mette-Marit de Noruega, que padece fibrosis pulmonar desde 2018. "La princesa heredera está gravemente enferma, y creo que su estado ha empeorado un poco últimamente. Estoy preocupado por su salud. Usa oxígeno a diario, y eso le ayuda un poco", aseguró el futuro rey ante la prensa tras presidir un acto en la Universidad de Oslo.

Hace unos meses, la casa real Noruega ya confirmó que la princesa Mette-Marit sería sometida a un transplante en el futuro dado este emporamiento de su enfermedad. Por ahora, tal y como ha confirmado Haakon, todavía se desconoce cuándo podrá someterse a la intervención la futura reina.

"Depende de los médicos, es una cuestión médica. Ellos son quienes deciden cuándo debe hacerse, cuándo es el momento adecuado. Pero creo que últimamente ha empeorado mucho, por desgracia", apuntó el príncipe heredero.

Haakon de Noruega y Mette-Marit de Noruega con un respirador en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2026 MISC

Dos días después, su padre, el rey Harald, también se ha pronunciado sobre la salud de su nuera, que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por diferentes escándalos. Por un lado, su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein y por otro, debido a la situación judicial de su hijo, Marius Borg, imputado por una treintena de delitos, entre ellos violaciones.

"Hemos oído a los médicos decir que esto iba a suceder. Pero pensábamos y esperábamos que ocurriera dentro de un tiempo, no ahora. Pero ahora, de repente, es algo muy relevante", ha lamentado el monarca Noruego ante los medios desde Askvoll, una localidad del oeste del país, que está visitando en una pequeña gira.

El empeoramiento de Mette-Marit ha sido visible para ojos de cualquier ciudadano ya que en sus últimos actos ha tenido que utilizar oxígeno para poder respirar. "Está gravemente enferma. Desafortunadamente, no cabe duda de ello", ha añadido el rey Harald.

Las palabras del rey sobre el vínculo con Epstein

La relación de Mette-Marit con Jeffrey Epstein ha puesto contra las cuerdas a la princesa, pero la familia real Noruega se ha mantenido unida en su defensa de la futura reina. Sobre cómo supo él de este vínculo, el rey Harald ha declarado que se enteró al mismo tiempo que el resto del mundo. "Y no sé nada más de lo que sabes", respondió a un periodista en declaraciones recogidas por el medio local NRK.

"Debemos recordar que la Princesa Heredera no ha hecho nada ilegal. Y ella rompió esa conexión. A diferencia de otros en Noruega, ella la rompió muy pronto. Así que creo que deberíamos reconocerle ese mérito", ha defendido el monarca.

La reina Sonia, dada de alta y recuperándose

Harald y Sonia de Noruega en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2026 MISC

Durante su visita a la localidad, el rey Harald también ha hecho una actualización sobre el estado de su salud de su mujer, la reina Sonia, que tuvo que ser ingresada este miércoles por problemas cardíacos. El monarca ha confirmado que ya está dada de alta y que estaba triste por no poder acompañar a su marido.

"La reina quería estar aquí con nosotros y me ha pedido que os transmita sus saludos. Su estado físico ha mejorado mucho", ha apuntado el monarca. Según ha expresado el rey, ahora "la medicación está bajo control" y Sonia puede seguir recuperándose desde casa.