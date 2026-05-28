Pedro Ruiz se moja sobre Bad Bunny y sus conciertos en Madrid: explica su éxito fijándose en este detalle

El artista puertorriqueño Bad Bunny actuará en Madrid en los próximos días, con un total de diez conciertos consecutivos como parte de su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". El primero de ellos será este sábado, coincidiendo con la visita del Papa León XIV.

El fenómeno Bad Bunny en España ha irrumpido con fuerza, pero hay algunos que no se sienten especialmente identificados con su música. El presentador de televisión y escritor Pedro Ruiz ha dado su opinión, con la que muchos podrían identificarse.

"Cuando faltan ídolos en la vida oficial, hay muchas personas que necesitan tener un ídolo, y él se ha convertido en un ídolo extraordinario de millones de espectadores", asegura Ruiz sobre el cantante latino en un vídeo publicado en TikTok.

Al hilo de esto, ha destacado que los primeros conciertos de Bad Bunny en Madrid coincidirán con la visita oficial del Papa: "Es el líder, el Papa de la fe y de los seguidores del catolicismo. Y de otra manera, que no tiene nada que ver, él se ha convertido en un ídolo, siendo, por decirlo de un modo rápido, en el Papa del reguetón".

"Méritos no le resto, pero..."

Sobre la figura y la música de Bad Bunny, Ruiz confiesa no ser "muy consumidor de eso", lo que no le impide saber apreciar su impacto en la sociedad: "Le reconozco el mérito, el trabajo, el tirón que tiene".

Asimismo, Ruiz también le reconoce "la habilidad para meterse en determinados asuntos y contestar al poder, lo cual viene muy bien". "Así que méritos no le resto", explica. No obstante, deja claro que Bad Bunny no forma parte de su abanico musical.

"Sus canciones a mí no me interesan mucho; lo digo con mucho respeto", confiesa. "No iría nunca una caseta que él ponga en un estadio y, sin embargo, se iría a una caseta de Serrat, Luz Casal, de Drexler, de Manuel Carrasco...", añade Ruiz.

"No hago ningún tipo de comparación. Lo único que digo es que el éxito de Bad Bunny, que se debe a su trabajo, se debe también a la falta de ídolos de otra naturaleza. Y cada uno tiene su gusto", sentencia el televisivo.