Manuel Jabois recuerda qué fue lo primero que pensó al leer el auto del juez Pedraz sobre el 'caso Leire'

Manuel Jabois se ha sentado ante el micrófono de Hora 25, de la Cadena SER, para analizar la actualidad política, que está siendo un auténtico terremoto tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el caso Plus Ultra y la entrada de agentes de la UCO en la sede central del PSOE, en Ferraz, por requerimiento de información del juez Pedraz.

Los agentes de la UCO se personaron en Ferraz para pedir información relacionada con la investigación del caso de "la fontanera" Leire Díez, lo que ha generado miles de reacciones en redes sociales y otras tantas en los medios de comunicación, que analizan paso a paso toda la información que va saliendo a la luz.

Preguntado por Aimar Bretos sobre qué lectura hace del auto del juez Pedraz, Jabois ha sido tan cristalino como siempre: "Pensé en Holden Caulfield, el protagonista de El guardián entre el centeno (The Catcher in the Rye), que decía que la gente conspiraba a sus espaldas para hacerle feliz".

Del "tú también" al "tú tampoco"

"Lo que toca creer ahora a los defensores de Sánchez es que según el auto había una maquinaria dentro del partido dirigida a protegerle sin que él lo supiese, supongo que con la teoría de que se pueden hacer maniobras corruptas por una causa que para ellos es noble", ha defendido el periodista.

Luego ha añadido que desconoce "hasta qué punto puede llegar la fe" y que, como el auto no apunta a Pedro Sánchez, desconoce también "hasta qué punto puedo estar equivocado".

"Lo que cuenta en la investigación básicamente es que el número dos y el director de comunicación, entre otros, en Ferraz se reunieron más de 20 veces, creo, para desestabilizar causas judiciales contra el PSOE", ha comentado.

La duda "pertinente" para Jabois es "hasta dónde puede desconocer esto el resto de la cúpula del partido" y eso le lleva a concluir: "Llevan tanto tiempo en Ferraz diciendo 'pero tú también' al que están investigando, que habrá que empezar a pensar en cambiar al 'tú tampoco', cuando uno diga que no sabía ni que sospechaba nada".