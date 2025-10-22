Lo que comió el rey Felipe VI en Burgos y lo que costó el menú

El rey Felipe VI a su llegada a la sede de Antolin en Burgos en octubre de 2025.

La penúltima semana de octubre de 2025 ha sido intensa para Felipe VI. No es que haya tenido más o menos compromisos que otras veces, pero sí le ha tocado recorrer parte de la geografía nacional. Empezó en Burgos, siguió en Barcelona para asistir al Foro World In Progress (WIP) y termina con los actos por los Premios Princesa de Asturias 2025.

Lo bueno de tanto viaje es que puede aprovechar para disfrutar de la amplia y rica gastronomía española, algo que hizo al menos en Burgos. El rey había empezado la jornada en el Palacio de Congresos y Auditorio de la ciudad con motivo de la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Posteriormente se desplazó a las instalaciones de Antolin, empresa del sector de componentes de automóviles, para realizar una visita oficial.

Un contundente menú entre acto y acto

Entre un acto y otro el rey tuvo que comer, eligiendo para la ocasión el restaurante Casa Azofra, situado a las afueras de Burgos. Como señaló ¡Hola! citando a fuentes del local, la reserva se hizo tiempo atrás con otro nombre. Este procedimiento es habitual porque sin duda levantaría mucho revuelo una reserva a nombre de Felipe de Borbón.

Una vez allí, el rey y las personas que iban con él no pasaron desapercibidos. Otros comensales se dieron cuenta de que estaba Felipe VI y lanzaron vivas al rey y a España, tal y como se puede ver y escuchar en un vídeo compartido en las redes sociales por Radio Evolución. El monarca, que en ningún momento se escondió, respondió con saludos.

En el citado local, Felipe VI disfrutó de un menú compuesto por ensalada de anchoas y pimientos, pincho de morcilla, chorizo, lechazo, eligiendo paletilla por ser la parte que prefiere, y tarta de hojaldre casera. Este contundente menú cerrado tuvo un coste de 66 euros. Finalizado el almuerzo, don Felipe y su séquito pusieron rumbo a Antolin para proseguir con la agenda oficial.