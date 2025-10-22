Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lo que comió el rey Felipe VI en Burgos y lo que costó el menú
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Lo que comió el rey Felipe VI en Burgos y lo que costó el menú

El monarca hizo un alto para disfrutar de la gastronomía castellana entre su paso por el Congreso Nacional de la Empresa Familiar y su visita a Antolin.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
El rey Felipe VI a su llegada a la sede de Antolin en Burgos en octubre de 2025.Europa Press via Getty Images

La penúltima semana de octubre de 2025 ha sido intensa para Felipe VI. No es que haya tenido más o menos compromisos que otras veces, pero sí le ha tocado recorrer parte de la geografía nacional. Empezó en Burgos, siguió en Barcelona para asistir al Foro World In Progress (WIP) y termina con los actos por los Premios Princesa de Asturias 2025.

Lo bueno de tanto viaje es que puede aprovechar para disfrutar de la amplia y rica gastronomía española, algo que hizo al menos en Burgos. El rey había empezado la jornada en el Palacio de Congresos y Auditorio de la ciudad con motivo de la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Posteriormente se desplazó a las instalaciones de Antolin, empresa del sector de componentes de automóviles, para realizar una visita oficial.

Un contundente menú entre acto y acto

Entre un acto y otro el rey tuvo que comer, eligiendo para la ocasión el restaurante Casa Azofra, situado a las afueras de Burgos. Como señaló ¡Hola! citando a fuentes del local, la reserva se hizo tiempo atrás con otro nombre. Este procedimiento es habitual porque sin duda levantaría mucho revuelo una reserva a nombre de Felipe de Borbón.

Una vez allí, el rey y las personas que iban con él no pasaron desapercibidos. Otros comensales se dieron cuenta de que estaba Felipe VI y lanzaron vivas al rey y a España, tal y como se puede ver y escuchar en un vídeo compartido en las redes sociales por Radio Evolución. El monarca, que en ningún momento se escondió, respondió con saludos.

En el citado local, Felipe VI disfrutó de un menú compuesto por ensalada de anchoas y pimientos, pincho de morcilla, chorizo, lechazo, eligiendo paletilla por ser la parte que prefiere, y tarta de hojaldre casera. Este contundente menú cerrado tuvo un coste de 66 euros. Finalizado el almuerzo, don Felipe y su séquito pusieron rumbo a Antolin para proseguir con la agenda oficial.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 