Los reyes Juan Carlos y Sofía se vuelven a ver las caras en Mallorca: los otros encuentros de los eméritos desde su 'separación'

Los reyes Juan Carlos y Sofía en la misa funeral de su sobrino Juan Gómez-Acebo en septiembre de 2024

Desde que el rey Juan Carlos abandonó La Zarzuela en agosto de 2020 para poner rumbo a Abu Dabi, apenas ha visto a la reina Sofía. Ya anteriormente, aunque vivían en el mismo recinto, lo hacían en alas separadas, por lo que si no querían verse, no lo hacían en semanas.

Una vez ambos residen en continentes distintos, sus encuentros han sido escasos y, salvo que haya habido alguno secreto, se han limitado a acontecimientos o visitas familiares.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la Misa de Pascua 2018 en Palma Carlos R. Álvarez/WireImage

El último hasta la fecha ha tenido lugar en Mallorca, la isla que se convirtió en destino de veraneo de la familia real en 1973, cuando se les cedió el palacio de Marivent. Juan Carlos de Borbón no ponía un pie en la mayor de las Baleares desde 2018, cuando apareció en la Misa de Pascua en la Catedral de Palma. Sí, aquella que acabó como el rosario de la aurora con el choque de reinas entre Letizia y Sofía que mostró que la relación entre suegra y nuera distaba de ser idílica.

Desde ese desastre, palabra con la que el emérito calificó lo ocurrido, no había vuelto a Mallorca hasta que se ha obrado el milagro este mes de julio de 2026. Juan Carlos se encontraba en Suiza, donde logró hacerse campeón de Europa de Clásicos Six Metre con el ESP16 Bribón, y cambió Ginebra y las aguas del lago Lemán, por Mallorca y el Mediterráneo.

Rafa Nadal, junto a la reina Sofía y a Juan Carlos I, en el año 2019. Getty Images

Como señala La Vanguardia, se trasladó a la isla el domingo 26 de julio para celebrar el 80º cumpleaños de Miguel Arias, propietario del Flanigan, su restaurante favorito en la isla y donde se le ha visto comer con su también amigo Rafa Nadal. Así, aterrizó por la mañana, participó en la comida, y tras una larga sobremesa que se prolongó hasta las 20:00 horas, se dirigió a Marivent.

Allí le esperaban para cenar su mujer, la reina Sofía, sus hijas, las infantas Elena y Cristina, algunos de sus nietos Marichalar y Urdangarin que han podido viajar a Mallorca, así como la reina Ana María de Grecia, su hija Alexia y otros parientes que se han reunido en Marivent para acompañar a Sofía en el primer verano sin su hermana Irene.

Felipe VI agarra del brazo al rey Juan Carlos en presencia de la reina Letizia y la reina Sofía en el funeral por Constantino de Grecia en Windsor en 2024 GTRES

¿Qué cenaron? No lo sabemos. ¿De qué hablaron? Tampoco. De lo que sí tenemos constancia es de que Felipe VI no estaba allí porque había partido a Lima para la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de la república del Perú.

Tras la cena, Juan Carlos I se desplazó a Cala d'Or para dormir en casa de otro amigo, Miguel Piñera, que amablemente le cedió su domicilio para pasar la noche. Hacerlo en Marivent no debió estar nunca entre sus planes. A la mañana siguiente, el emérito tomó un avión privado que le llevó a Cerdeña.

La reina Sofía no ha ido a Abu Dabi... ni falta que hace

A lo largo de estos años, las infantas Elena y Cristina han realizado frecuentes viajes a Abu Dabi para ver a su padre, y en algunos de esos desplazamientos han estado sus respectivos hijos. Incluso uno de ellos, Froilán, se mudó cerca de su abuelo para alejarse de los escándalos y empezar una nueva en el emirato.

Los que no han ido nunca a verle, por motivos obvios, han sido los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que son los que menos contacto tienen con el rey emérito.

Pero tampoco ha viajado a Abu Dabi la reina Sofía, que sigue siendo miembro de la familia real, y por tanto debe guardar unas formas que no se extienden a las infantas, ni tampoco a los nietos Marichalar y Urdangarin.

Juan Carlos I lo entiende, pero lo lamenta, o al menos eso dijo en su libro Reconciliación: "Una relación de sesenta años conlleva, obviamente, altibajos, alegrías y penas, risas y reproches, fases de distanciamiento y de acercamiento. Y su ausencia hoy en Abu Dabi me pesa. Un matrimonio de tantos años no es una línea recta y constante".

Le pesa y, desde que se exilió, se han visto poco. De hecho, la primera vez en la que se encontraron cara a cara desde aquel verano de pandemia fue en mayo de 2022, cuando Juan Carlos I dio el pistoletazo de salida a sus visitas a España y pasó unas horas en La Zarzuela.

Esto incluyó una reunión en la que Felipe VI le llamó a capítulo y le pidió más discreción, y un almuerzo en familia en el que no estuvo la princesa Leonor y donde no tuvo apenas contacto con su esposa. "Sofi había regresado de Miami con covid. Apenas la vi", comentó él emérito en su libro.

En ese pasaje también aprovechó para contar que había recibido poco antes un desplante de su Sofi: "El mes anterior le propuse reunirnos en Ginebra para celebrar nuestro sesenta aniversario de boda. Mi invitación quedó sin respuesta. Supongo que pensó que ya no había nada que celebrar, lo que me entristeció. Su presencia a mi lado sigue siendo muy querida para mí, pero sé que no quiere complicar el reinado de su hijo".

Bodas, cumpleaños y funerales

Más adelante volvieron a encontrarse en el funeral de Isabel II, celebrado en septiembre de 2022 en la Abadía de Westminster, en Londres, donde destacó más el papel de su nuera: "El protocolo británico me había colocado en el centro de la segunda fila, entre las reinas Letizia y Sofi, que a su vez estaba junto a los reyes de Noruega. Letizia se mostró muy amable y atenta, y me ayudó a levantarme cada vez que fue necesario durante la misa".

Los reyes Felipe y Letizia junto a Juan Carlos y Sofía en el funeral de Isabel II. Gareth FullerGTRES

Otro funeral les reunió en enero de 2023. Fue el de su cuñado Constantino de Grecia en Atenas, donde tampoco interactuó mucho con su mujer: "Hacía mucho tiempo que no estábamos todos juntos en familia. El ambiente era cálido, a pesar de la tristeza. No tuve ocasión de hablar frente a frente ni con mi hijo ni con mi mujer. No era ni el lugar ni la ocasión. Éramos muchos y el programa estaba milimetrado".

Cinco meses más tarde se celebró con enorme pompa la boda entre Hussein y Rawja de Jordania. La familia real española fue representada por los reyes Juan Carlos y Sofía, que acudieron juntos, pero no revueltos. Al menos en público no se vio entre ellos demasiada complicidad.

La reina Sofía y el rey Juan Carlos, en silla de ruedas, en la boda de Hussein y Rajwa de Jordania en junio de 2023 Royal Hashemite Court

Ese mismo mes de junio se encontraron en Ginebra por la mayoría de edad y graduación de su nieta Irene. También esta doble celebración supuso el primer cara a cara entre el emérito y su exyerno, Iñaki Urdangarin. Habían pasado muchos años y muchas cosas, y su conversación fue una decepción para Iñaki, que esperaba más y mejores palabras del abuelo de sus hijos. Pero esa es otra historia.

Los actos familiares continuaron ese otoño con el 18º cumpleaños de la princesa Leonor, que reunió a la familia, y por tanto a sus abuelos paternos, en El Pardo. No sabemos lo que pasó entre ellos, pero había tanta gente...

Los reyes Juan Carlos y Sofía, sus hijas Elena y Cristina, varios de sus nietos e Irene de Grecia en el funeral de Constantino de Grecia en Atenas Jesús Briones

En diciembre de 2023, otra vez reencuentro aprovechando un acontecimiento familiar. La infanta Elena cumplió 60 años, y para celebrarlo organizó un almuerzo en un restaurante madrileño en el que logró reunir incluso a la reina Letizia. Pero eso no es lo importante -en esta historia-, sino que los separados eméritos compartieron mesa y mantel una vez más.

En 2024 se vieron en momentos tristes, como el homenaje en Windsor a Constantino de Grecia, funerales de sus sobrinos Fernando y Juan Gómez-Acebo, y alegres, como la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, nieta de su prima Teresa de Borbón-Dos Sicilias. Juan Carlos I estuvo en la misa con sus hijas y nietos, mientras que Sofía se desplazó directamente al banquete. No hubo

El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada a El Pardo para el almuerzo por el 50º aniversario del regreso de la monarquía EFE/ Sergio Pérez EFE

En 2025 se vieron menos. Juanito y Sofi estuvieron en el almuerzo en El Pardo por el 50º aniversario del regreso de la monarquía a España... y ocho meses después ha llegado la cena en Marivent. ¿Habrá más? Estaremos pendientes...