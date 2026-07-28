El Ayuntamiento de Sevilla autoriza las obras de una gran mezquita pese a las amenazas de Vox

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha concedido este martes la licencia de obra al centro cultural islámico que contempla una nueva mezquita en la ciudad, cuestión que ha tensado al máximo el pacto en el Consistorio entre el PP y Vox.

El proyecto, impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla, incluye la construcción de una mezquita de unos mil metros cuadrados dentro de un complejo de unos 6.000 que tendrá también aparcamientos subterráneos, salas de usos múltiples, oficinas y patios.

La luz verde al proyecto ha provocado que Vox convoque una rueda de prensa en la que su portavoz, Gonzalo García de Polavieja, ha afeado al alcalde de la capital andaluza, el popular José Luis Sanz, que tramite la licencia de la mezquita, ha asegurado que han perdido la confianza en su socio en un pacto de estabilidad y ha anunciado un recurso a la decisión de Urbanismo.

La licencia para la mezquita, ha explicado García de Polavieja, hace "casi imposible mantener el pacto" que Vox y PP firmaron para la aprobación de los presupuestos municipales y, aunque los de Santiago Abascal han rechazado romper definitivamente con los populares, fuentes del partido han explicado que ese 'divorcio' puede llegar con el inicio del nuevo curso, a partir de septiembre, puesto que las relaciones habrían quedado muy dañadas.

"La confianza constituye la base imprescindible de cualquier acuerdo de estabilidad y apoyo, y esa confianza ha quedado gravemente quebrantada", ha abundado el portavoz municipal de Vox.

El alcalde de Sevilla ha respondido a Vox cuestionando si lo que rechazan los de Abascal es "la religión o la raza" cuando se oponen al proyecto de mezquita que, ha añadido, no es la primera que tendrá la ciudad, que ya cuenta con otras 14.

Iglesias evangélicas y mormonas

En la capital andaluza, ha detallado Sanz, hay mezquitas, iglesias evangélicas o mormonas y Vox no ha protestado contra ninguna de ellas. "¿Qué es lo que se cuestiona? ¿La religión o la raza? ¿Por qué nos oponemos a esta mezquita?", ha preguntado Sanz a Vox.

Sanz ha insistido en que la licencia de obra de la mezquita se ha otorgado siguiendo criterios técnicos y jurídicos y no ideológicos. Lo contrario, ha añadido, "sería cometer prevaricación".

Desde la Fundación Mezquita de Sevilla se han congratulado por la decisión del Ayuntamiento de Sevilla y ha coincidido con Sanz en que se ha tomado atendiendo a criterios legales y no ideológicos.

Los impulsores de la mezquita han subrayado su disposición para el "diálogo con todos los sevillanos y su representación política, independientemente del signo".

Santiago Abascal

La cuestión de la mezquita ha saltado al debate nacional de la mano del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha pedido "escuchar a los españoles" cuando se plantean proyectos como este.

"Hay que votar sobre lo que nos afecta", ha reclamado Abascal, quien ha expresado que no se puede "seguir imponiendo desde las instituciones lo que los españoles, simplemente, no quieren", en referencia a la nueva mezquita.

En lo regional sí que han coincidido PP y Vox en circunscribir el alejamiento entre ambas formaciones a lo municipal como han señalado el portavoz del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, en la rueda de prensa de su partido de este martes y el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, quien también en rueda de prensa ha señalado que el tema "queda anclado en lo municipal".

Protegen así ambos partidos el acuerdo alcanzado para la configuración de un Gobierno de coalición en la Junta de Andalucía, donde Vox cuenta con una consejería con rango de vicepresidencia que tiene competencias sobre Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.