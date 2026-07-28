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Sandra Barneda anuncia que se casa con su pareja, la bailarina Pascalle Paerel

"El mejor “sí” de nuestra vida está por llegar".

Redacción HuffPost
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Sandra Barneda en los Premios Iris de 2025.
Sandra Barneda en los Premios Iris de 2025.Pablo Cuadra

La presentadora y escritora Sandra Barneda vive uno de sus mejores momentos personales y profesionales, y el broche de oro a todo ello lo ha puesto el anuncio de su boda con la bailarina holandesa Pascalle Paerel.

Asi lo ha contado públicamente a través de un vídeo en el que se suceden fotografías de la pareja en actitud cariñosa y cómplice, entre besos y carantoñas: "Queríamos anunciaros algo que nos hace muy felices... Nos vamos a casar".

La publiciación ha provocado la reacción de numerosos rostros conocidos, como Laura Escanes, Alejandra Rubio, Christian Gálvez o Carolina Iglesias, que no han dudado en alegrarse y felicitar a la presentadora por la noticia. 

Fue en 2022, unos meses después de romper su mediática relación con Nagore Robles, cuando Barneda rehizo su vida sentimental junto a la empresaria y bailarina holandesa Pascalle Paerel. Desde entonces, su vida ha transcurrido entre Madrid, donde tiene su casa, la República Dominicana, donde graba La isla de las tentaciones, y Amsterdam, donde reside su pareja junto a su hija.

Que lo de estas mujeres iba en serio también se confirmó hace ahora justo un año, cuando anunciaron que se habían comprado una casa juntas. Y aunque aún se desconoce el día que unirán sus vidas y si lo harán con una gran fiesta, ellas ya han empezado a celebrar el amor: "El mejor “sí” de nuestra vida está por llegar. Nos casamos".

Redacción HuffPost
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