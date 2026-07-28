Pedro Sánchez ya ha puesto nota al curso político: ahora te toca a ti ponérsela al Gobierno y a la oposición

Pedro Sánchez ha hecho este martes lo que hacen los alumnos aplicados el último día de clase: repasar el curso en voz alta y concluir que merece una nota alta. En su balance político del curso político desde La Moncloa, el presidente del Gobierno ha presumido de que España lleva "casi tres años siendo la gran economía de Europa que más crece", ha celebrado que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008 y ha sacado pecho tanto de los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, como de la electricidad más barata de las grandes economías europeas e incluso de las normas con rango de ley aprobadas en lo que va de año.

Un curso aprobado con muy buena nota, vaya. Ojo, siempre según el propio interesado. Porque el curso político deja algunas asignaturas colgadas para (mínimo) septiembre: el decreto de vivienda con la nueva prórroga de los alquileres se ha quedado en el cajón, los incendios han arrasado ya más de 170.000 hectáreas (seis veces más que el año pasado por estas fechas) y el pacto de Estado frente a la emergencia climática que reclama el presidente sigue siendo eso, una reclamación y nada más que una reclamación. Y no hablemos de la vivienda, ¿verdad?

La nota final de este curso no la va a poner ni Pedro Sánchez ni Moncloa.

La vas a poner tú.

En El HuffPost hemos preparado una encuesta diferente para evaluar el curso político como se han evaluado los cursos de toda la vida, asignaturas incluidas y hasta la amenaza de llamar a los padres si la cosa se pone fea, por mucho que estemos ya en pleno julio. Solo tienes que responder a las preguntas que encontrarás bajo estas líneas. Se hace en dos minutos, así que ¿menos? de lo que tardas en tomarte el helado en el que estás pensando ya.

El examen comienza con la pregunta obligada, una nota global para el Gobierno, pero va más allá. Tendrás que repartir las responsabilidades de cómo ha ido el año (podrás repartir la culpa) y rellenar la hoja de las notas materia a materia. Y ojo, en esta encuesta no solo se examina al Ejecutivo: la oposición tiene las mismas asignaturas, porque oponerse también es un trabajo de curso completo. Al menos sobre el papel.

Tienes la oportunidad también de decidir quién se lleva tareas pendientes para el verano, y tus votos definirán la urgencia de los deberes que se quedan pendientes para septiembre. Para el final, la gran pregunta del millón: ¿cuánto le queda a la legislatura?

Cuando termines, comparte el resultado y pásale la encuesta con quien más discutas de política en tu sobremesa. Pedro Sánchez ya ha entregado su autoevaluación. La oposición tiene (sorpresa) otra completamente distinta y (sorpresa, sorpresa) insiste en pedir convocatoria de elecciones. La que falta es tu evaluación, y se rellena aquí abajo. Ni siquiera hace falta que saques boli y papel. Tú decides lo exigente que quieres ser:

Si no ves correctamente el cuestionario puedes pinchar aquí.

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