Un hombre entra en un aeropuerto en plena madrugada, se prepara dos cafés, salta la valla y se mete en un avión a dormir: la tripulación le despertó a las 4 de la mañana

El hombre accedió al aeropuerto cuando no había vuelos, recorrió la terminal, saltó la valla de seguridad y entró en un avión de Austrian Airlines antes del amanecer.

Lo que parecía una madrugada tranquila en el aeropuerto de Košice, en el este de Eslovaquia, acabó convirtiéndose en un grave incidente de seguridad. Un hombre consiguió acceder sin autorización a la terminal, prepararse dos cafés en establecimientos cerrados, colarse en la zona restringida del aeropuerto y terminar durmiendo en un avión de Austrian Airlines. La tripulación lo encontró cuando llegó para preparar el vuelo de primera hora de la mañana.

El episodio, adelantado por el diario eslovaco Denník N y publicado en Focus, a partir de imágenes de las cámaras de seguridad y confirmado posteriormente por la aerolínea, obligó a retrasar durante más de dos horas el vuelo OS654, que cubría la ruta entre Košice y Viena.

Entró cuando el aeropuerto estaba prácticamente vacío



Según la reconstrucción de los hechos, el hombre accedió a la terminal alrededor de la 1.00 de la madrugada, en un momento en el que no había actividad aérea. Las cámaras de seguridad muestran cómo entró en dos bares cerrados, donde se preparó un café y algo de comida antes de seguir caminando por el edificio.

Poco después se cruzó con una trabajadora del aeropuerto, a la que preguntó por los horarios de los primeros vuelos del día. La empleada le pidió que abandonara la terminal y el hombre salió del edificio, aunque no abandonó el recinto aeroportuario.

Saltó la valla y se coló en un avión



En lugar de marcharse, el hombre saltó la valla perimetral y permaneció cerca de una hora caminando por la plataforma del aeropuerto. Finalmente, llegó hasta un Embraer E195 de Austrian Airlines, que ya tenía instalada la escalera de acceso para la preparación del vuelo matinal.

Subió por la escalerilla, abrió la puerta del avión y entró sin que nadie lo interceptara. Cuando la tripulación llegó poco después de las 4.00 de la madrugada, encontró al intruso dormido en la primera fila de asientos.

Según la información publicada por Denník N, al despertarse preguntó con total naturalidad: "¿Ya estamos volando?" Los trabajadores avisaron inmediatamente al personal de seguridad y a la Policía.

El vuelo sufrió un retraso de más de dos horas



Los agentes identificaron al hombre, un ciudadano eslovaco de unos 50 años que no llevaba documentación encima, aunque sí portaba documentos que apuntaban a que podría ser paciente psiquiátrico.

Tras su detención, la aeronave tuvo que ser sometida a un exhaustivo control de seguridad, incluida una inspección con perros detectores de explosivos. Como consecuencia, el vuelo despegó finalmente a las 7.36 horas, más de dos horas después del horario previsto.

Austrian Airlines investiga lo ocurrido



Una portavoz de Austrian Airlines confirmó el incidente y explicó que la compañía ha abierto una investigación para esclarecer cómo pudo producirse el acceso no autorizado. "Podemos confirmar el incidente en el que una persona no autorizada accedió a uno de nuestros aviones en el aeropuerto de Košice el 23 de julio", señaló la aerolínea.

La compañía añadió que, inmediatamente después del suceso, se adoptaron todas las medidas necesarias "para mitigar cualquier riesgo potencial" y reforzar la seguridad en coordinación con el aeropuerto y las autoridades locales.

El caso también ha puesto el foco en el sistema de vigilancia del aeropuerto. Según una fuente citada por Denník N, existe la sospecha de que quienes supervisaban las cámaras de seguridad durante la madrugada podrían haberse quedado dormidos.

Por el momento, esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y el aeropuerto de Košice no se ha pronunciado sobre el incidente.