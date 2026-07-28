Vox suprime la paga semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados de Aragón, pero la mantiene para los españoles

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha ordenado suprimir las pagagas que se venían abonando a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la Comunidad. Sin embargo, los menores españoles tutelados por la Administración seguirán percibiendo estas gratificaciones, cuya gestión recaerá en las direcciones de los centros de acogida.

Esta partida se ha venido pagando con cargo al Presupuesto de la Comunidad autónoma. Se trata de unas pagas que, según justifican desde el Departamento de Desregulación, no contaban con soporte reglado, se abonaban de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menas acogidos en centros del Gobierno de Aragón.

Fruto de las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, se detectó la existencia de estas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros, a tenor del número de menas que actualmente acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central.

Estas asignaciones ascendían a 17 euros semanales para cada joven, de forma fija. Nolasco ha valorado que "estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar 'propinas' a los menas equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias".

La supresión de estas pagas sufragadas con dinero público ha sido dirigida por el vicepresidente Alejandro Nolasco y articulada a través de una instrucción interna dictada de forma coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero.

Críticas de toda la oposición

La oposición ha salido en tromba a criticar esta decisión. La diputada socialista Mónica Iglesias ha pedido que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, explique si apoya las decisiones discriminatorias que está tomando su vicepresidente. "Jorge Azcón tiene que decidir si gobierna él o si deja que Vox siga gobernando por él", ha dicho Iglesias este martes en rueda de prensa.

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, cree que puede vulnerar la Constitución. "Nolasco ha decidido negligentemente retirar la asignación económica de 17 euros semanales, pero solo a los menores extranjeros. Y es que, si el señor Nolasco considera que estas asignaciones son injustificadas, ¿por qué las elimina exclusivamente para los menores extranjeros? Por racismo y xenofobia", ha señalado.

Finalmente, IU considera esta medida "racista, inconstitucional, contraria al interés superior del menor y un nuevo ejemplo de la utilización de las instituciones para sembrar odio y división".