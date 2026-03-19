Magdalena de Suecia y Chris O'Neill desmontan la excusa de la cuestionada Sofia de Suecia para perderse un acto en honor a la reina Silvia

2026 es un año clave para la familia real sueca, una dinastía a la que le encantan las grandes celebraciones a pesar de que a finales de 2024 tuvieron que pedir un adelanto presupuestario al Gobierno para cuadrar las cuentas. Pasado ese bache, no hay noticias de falta de fondos, por lo que la casa real sueca continúa su actividad con normalidad.

Pero 2026 no es un año más porque hay dos efemérides claves. Por un lado está el 80 cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo, edad que alcanza el 30 de abril . A los tradicionales festejos se añade un almuerzo en el Ayuntamiento de Estocolmo y una cena de gala en el Palacio Real.

Los reyes de Suecia en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia Patrik C Oesterberg | STELLA Pictures | Gtres

Pero hay más, porque el 19 de junio de 2026 se cumplen 50 años desde la boda de los reyes, un doble aniversario porque ese día, Silvia Sommerlath se convirtió en reina de Suecia. Así, el 13 de junio Carlos Gustavo y Silvia celebran sus bodas de oro con conciertos, un recorrido por Estocolmo y una cena. Pero además hay otros homenajes a lo largo del año para reconocer el medio siglo de Silvia como reina consorte.

Uno de ellos tuvo lugar en el Tyrol de Gröna Lund, en Estocolmo. Hasta allí se desplazaron varios miembros de la familia real, dos royals extranjeras y numerosos invitados que quisieron asistir a una función muy especial.

Los reyes de Suecia, Carlos Felipe de Suecia, Magdalena de Suecia y Chris O'Neill, Benedicta de Dinamarca y su hija Alexandra en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia (c) Photo Patrik C Oesterberg// STELLA Pictures GTRES

Se trató de Mamma Mia! The Party, con la que la World Childhood Foundation rindió homenaje a su fundadora por su cumpleaños como reina. Y ya de paso la recaudación fue para la entidad a favor de la infancia. Fueron unos 300 invitados que pagaron entre 265 y 460 euros cada uno.

Y en una noche tan especial, la reina Silvia estuvo acompañada por el rey, por dos de sus hijos, Carlos Felipe y Magdalena de Suecia, por su yerno Chris O’Neill, por sus cuñados Cristina de Suecia y Tord Magnuson, e incluso por la prima y la sobrina del rey sueco, Benedicta de Dinamarca y Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Sofia de Suecia se explicó sobre Epstein

Se echó en falta a Victoria de Suecia, de viaje oficial en Estados Unidos, y al príncipe Daniel, pero también a Sofia de Suecia. Al ser preguntada por Svensk Damtidning sobre la ausencia de la esposa del príncipe Carlos Felipe, la directora de comunicación de la casa real sueca, Margareta Thorgren, declaró que "a la princesa le hubiera gustado estar aquí esta noche, pero alguien tiene que quedarse en casa con los niños".

Cristina de Suecia y Tord Magnuson, hermana y cuñado del rey de Suecia respectivamente, en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia | Photo Patrik C Oesterberg// STELLA Pictures | GTRES

Una vez más se ha utilizado la excusa de los niños para no ver a la duquesa de Värmland, la hasta hace poco adorada princesa Sofia, y que se vio envuelta en la polémica de los archivos Epstein después de que apareciera su nombre. La casa real sueca dio explicaciones y también las dio ella misma antes de asistir a un acto oficial al contar cómo fue su escasa relación con Epstein y enviar un mensaje a las víctimas.

Si bien su caso nada tiene que ver con el de Mette-Marit de Noruega, cuyo vínculo sí fue estrecho con el criminal sexual, desde que se conoció la polémica poco se ha visto a la nuera de los reyes.

Carlos Felipe y Sofia de Suecia con sus cuatro hijos en el bautizo de Ines de Suecia Iwi Onodera

La corte noruega excusa su ausencia por su mala salud debido a la fibrosis pulmonar que padece, mientras que la sueca suele hablar de que la princesa Sofia tiene una hija de corta edad, la princesa Ines, nacida el 7 de febrero de 2025, y que dedica casi toda su atención a su familia.

Y si bien es cierto que Carlos Felipe y Sofia tienen nada más y nada menos que cuatro hijos, nacidos entre 2016 y 2025, es posible que tengan mucha ayuda. Además, esa misma noche estaban allí Magdalena de Suecia y Chris O’Neill, padres de tres hijos nacidos entre 2014 y 2018.

Magdalena de Suecia y Chris O'Neill y con sus hijos Nicolas, Adrienne y Leonore en el bautizo de Ines de Suecia Gtres | Shutterstock

Cierto es que no es lo mismo porque la pequeña tiene casi 7 años más que la princesa Ines, y que además era un evento de la World Childhood Foundation, de la que la princesa Magdalena es vicepresidenta de honor y está llamada a suceder a su madre.

Ahí está la clave de la presencia de su marido, que aceptó vivir en Suecia, pero evita las apariciones públicas al máximo. Pero de todos modos, que estuvieran allí los dos no ayuda a la excusa de Sofia de Suecia.