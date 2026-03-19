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Magdalena de Suecia y Chris O'Neill desmontan la excusa de la cuestionada Sofia de Suecia para perderse un acto en honor a la reina Silvia
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Magdalena de Suecia y Chris O'Neill desmontan la excusa de la cuestionada Sofia de Suecia para perderse un acto en honor a la reina Silvia

Era la gran noche de Silvia de Suecia, pero su nuera, a la que todavía persigue la sombra de Epstein, se quedó en casa con la excusa de siempre.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Magdalena de Suecia y Chris O'Neill en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia
Magdalena de Suecia y Chris O'Neill en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de SueciaPatrik Ã–sterberg

2026 es un año clave para la familia real sueca, una dinastía a la que le encantan las grandes celebraciones a pesar de que a finales de 2024 tuvieron que pedir un adelanto presupuestario al Gobierno para cuadrar las cuentas. Pasado ese bache, no hay noticias de falta de fondos, por lo que la casa real sueca continúa su actividad con normalidad.

Pero 2026 no es un año más porque hay dos efemérides claves. Por un lado está el 80 cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo, edad que alcanza el 30 de abril . A los tradicionales festejos se añade un almuerzo en el Ayuntamiento de Estocolmo y una cena de gala en el Palacio Real.

Los reyes de Suecia en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia
  Los reyes de Suecia en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de SueciaPatrik C Oesterberg | STELLA Pictures | Gtres

Pero hay más, porque el 19 de junio de 2026 se cumplen 50 años desde la boda de los reyes, un doble aniversario porque ese día, Silvia Sommerlath se convirtió en reina de Suecia. Así, el 13 de junio Carlos Gustavo y Silvia celebran sus bodas de oro con conciertos, un recorrido por Estocolmo y una cena. Pero además hay otros homenajes a lo largo del año para reconocer el medio siglo de Silvia como reina consorte.

Uno de ellos tuvo lugar en el Tyrol de Gröna Lund, en Estocolmo. Hasta allí se desplazaron varios miembros de la familia real, dos royals extranjeras y numerosos invitados que quisieron asistir a una función muy especial

Los reyes de Suecia, Carlos Felipe de Suecia, Magdalena de Suecia y Chris O'Neill, Benedicta de Dinamarca y su hija Alexandra en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia Picture: The King Carl XVI Gustaf, Princess Benedikte, the Queen Silvia, Prince Carl Philip, Princess Madeleine, Chris O Neill (c) Photo Patrik C Oesterberg// STELLA Pictures
  Los reyes de Suecia, Carlos Felipe de Suecia, Magdalena de Suecia y Chris O'Neill, Benedicta de Dinamarca y su hija Alexandra en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia (c) Photo Patrik C Oesterberg// STELLA PicturesGTRES

Se trató de Mamma Mia! The Party, con la que la World Childhood Foundation rindió homenaje a su fundadora por su cumpleaños como reina. Y ya de paso la recaudación fue para la entidad a favor de la infancia. Fueron unos 300 invitados que pagaron entre 265 y 460 euros cada uno.

Y en una noche tan especial, la reina Silvia estuvo acompañada por el rey, por dos de sus hijos, Carlos Felipe y Magdalena de Suecia, por su yerno Chris O’Neill, por sus cuñados Cristina de Suecia y Tord Magnuson, e incluso por la prima y la sobrina del rey sueco, Benedicta de Dinamarca y Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Sofia de Suecia se explicó sobre Epstein

Se echó en falta a Victoria de Suecia, de viaje oficial en Estados Unidos, y al príncipe Daniel, pero también a Sofia de Suecia. Al ser preguntada por Svensk Damtidning sobre la ausencia de la esposa del príncipe Carlos Felipe, la directora de comunicación de la casa real sueca, Margareta Thorgren, declaró que "a la princesa le hubiera gustado estar aquí esta noche, pero alguien tiene que quedarse en casa con los niños".

Cristina de Suecia y Tord Magnuson en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia Picture: Princess Christina, Tord Magnusson (c) Photo Patrik C Oesterberg// STELLA Pictures
  Cristina de Suecia y Tord Magnuson, hermana y cuñado del rey de Suecia respectivamente, en 'Mamma Mia! The Party' en honor a Silvia de Suecia |Photo Patrik C Oesterberg// STELLA Pictures | GTRES

Una vez más se ha utilizado la excusa de los niños para no ver a la duquesa de Värmland, la hasta hace poco adorada princesa Sofia, y que se vio envuelta en la polémica de los archivos Epstein después de que apareciera su nombre. La casa real sueca dio explicaciones y también las dio ella misma antes de asistir a un acto oficial al contar cómo fue su escasa relación con Epstein y enviar un mensaje a las víctimas.

Si bien su caso nada tiene que ver con el de Mette-Marit de Noruega, cuyo vínculo sí fue estrecho con el criminal sexual, desde que se conoció la polémica poco se ha visto a la nuera de los reyes. 

Carlos Felipe y Sofia de Suecia con sus cuatro hijos en el bautizo de Ines de Suecia
  Carlos Felipe y Sofia de Suecia con sus cuatro hijos en el bautizo de Ines de SueciaIwi Onodera

La corte noruega excusa su ausencia por su mala salud debido a la fibrosis pulmonar que padece, mientras que la sueca suele hablar de que la princesa Sofia tiene una hija de corta edad, la princesa Ines, nacida el 7 de febrero de 2025, y que dedica casi toda su atención a su familia.

Y si bien es cierto que Carlos Felipe y Sofia tienen nada más y nada menos que cuatro hijos, nacidos entre 2016 y 2025, es posible que tengan mucha ayuda. Además, esa misma noche estaban allí Magdalena de Suecia y Chris O’Neill, padres de tres hijos nacidos entre 2014 y 2018.

Magdalena de Suecia y Chris O'Neill y con sus hijos Nicolas, Adrienne y Leonore en el bautizo de Ines de Suecia
  Magdalena de Suecia y Chris O'Neill y con sus hijos Nicolas, Adrienne y Leonore en el bautizo de Ines de SueciaGtres | Shutterstock

Cierto es que no es lo mismo porque la pequeña tiene casi 7 años más que la princesa Ines, y que además era un evento de la World Childhood Foundation, de la que la princesa Magdalena es vicepresidenta de honor y está llamada a suceder a su madre. 

Ahí está la clave de la presencia de su marido, que aceptó vivir en Suecia, pero evita las apariciones públicas al máximo. Pero de todos modos, que estuvieran allí los dos no ayuda a la excusa de Sofia de Suecia.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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