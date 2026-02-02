Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Yolanda Díaz vuelve a enfrentarse a Carlos Cuerpo, ahora por el registro horario: "Siempre están en contra"
La ministra de Trabajo ha acusado al ministro de Economía de posicionarse contra "las cosas buenas, desde el salario mínimo, pasando por los ERTE, por la ley rider, por las trabajadoras del hogar y la reforma laboral".

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 27: The Second Vice-President and Minister of Labor, Yolanda Diaz, and the Minister of Economy, Carlos Cuerpo, during a plenary session in the Congress of Deputies on November 27, 2024, in Madrid, Spain. The President of the Executive and the President of the PP, face their first face to face after the DANA. In addition, the PP will 'accuse' the Government of the alleged cases of corruption of its party . (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al Ministerio de Economía de tener siempre una visión "en contra" de las cosas buenas para el país y ha pedido al Departamento encabezado por Carlos Cuerpo rectificar en su "error" con la reducción de jornada y apoyar el nuevo registro horario.

"A Economía le pasa como muchas otras cosas, es que está en contra de la reducción de la jornada laboral. Yo espero que rectifiquen en su error", ha expuesto Díaz al ser preguntada por si hay reticencias con Economía por el nuevo registro horario.

La titular de Trabajo ha señalado que Economía "siempre" estuvo en contra de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que su departamento quería impulsar y que la Presidencia del Gobierno "hizo que esto cambiase".

"Creo que en Economía, en el fondo, siempre tienen un sujeto que les impulsa a tener una visión en contra de las cosas buenas de nuestro país, desde el salario mínimo, pasando por los ERTE, por la ley rider, por las trabajadoras del hogar. Con la reforma laboral, que casi rompemos el Gobierno varias veces. Siempre están en contra", ha expuesto.

Díaz ha reiterado que el nuevo registro horario era la "pieza clave" de la reducción de la jornada laboral y que desde Trabajo están aligerando su desarrollo normativo, algo que está "consolidado" y "aceptado" por el Partido Socialista. "Lo bueno es que somos hegemónicos. Después, el PSOE acaba felicitándose de estos éxitos", ha añadido.

Sobre la norma, Díaz ha indicado que el decreto que recoge el desarrollo del nuevo registro horario "está culminándose" para poder aprobar la norma.

