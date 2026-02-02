Yolanda Díaz vuelve a enfrentarse a Carlos Cuerpo, ahora por el registro horario: "Siempre están en contra"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al Ministerio de Economía de tener siempre una visión "en contra" de las cosas buenas para el país y ha pedido al Departamento encabezado por Carlos Cuerpo rectificar en su "error" con la reducción de jornada y apoyar el nuevo registro horario.

"A Economía le pasa como muchas otras cosas, es que está en contra de la reducción de la jornada laboral. Yo espero que rectifiquen en su error", ha expuesto Díaz al ser preguntada por si hay reticencias con Economía por el nuevo registro horario.

La titular de Trabajo ha señalado que Economía "siempre" estuvo en contra de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que su departamento quería impulsar y que la Presidencia del Gobierno "hizo que esto cambiase".

"Creo que en Economía, en el fondo, siempre tienen un sujeto que les impulsa a tener una visión en contra de las cosas buenas de nuestro país, desde el salario mínimo, pasando por los ERTE, por la ley rider, por las trabajadoras del hogar. Con la reforma laboral, que casi rompemos el Gobierno varias veces. Siempre están en contra", ha expuesto.

Díaz ha reiterado que el nuevo registro horario era la "pieza clave" de la reducción de la jornada laboral y que desde Trabajo están aligerando su desarrollo normativo, algo que está "consolidado" y "aceptado" por el Partido Socialista. "Lo bueno es que somos hegemónicos. Después, el PSOE acaba felicitándose de estos éxitos", ha añadido.

Sobre la norma, Díaz ha indicado que el decreto que recoge el desarrollo del nuevo registro horario "está culminándose" para poder aprobar la norma.